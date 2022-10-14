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IMF：台灣今年人均GDP 將超越日韓

台灣新聞組／台北14日電
BusinessKorea報導，IMF最近估計，今年台灣的人均國內生產毛額（GDP）可能超過日本與南韓，主因是政府對半導體產業的大力支持。圖為晶圓代工龍頭台積電公司。(歐新社)
BusinessKorea報導，IMF最近估計，今年台灣的人均國內生產毛額（GDP）可能超過日本與南韓，主因是政府對半導體產業的大力支持。圖為晶圓代工龍頭台積電公司。(歐新社)

國際貨幣基金近來估算，台灣今年人均GDP將由3萬3140美元成長到3萬5510美元，首次超越日本，也是2003年以來首次超過南韓，成為東亞第一。

「韓國商報」報導，國際貨幣基金（IMF）估計，南韓今年人均GDP為3萬3590美元，日本為3萬4360美元，分別下降4%和12.6%。這可能是有紀錄以來日韓兩國差距最小的一年。

相較之下，台灣今年人均GDP預估成長7.2%，成為3萬5510美元，一舉超越日韓。

台灣GDP快速成長的基礎在於政府大力支持半導體業發展，根據業界消息，台積電今年第三季營收已超越南韓三星電子和美國英特爾，穩居全球半導體龍頭廠寶座。

在專業委外封測代工廠中，台廠已拿下全球大半市占，遙遙領先韓廠。業界認為，南韓必須發展後端代工廠，才有可能追趕台積電。

受半導體等產業帶動，台灣出口在疫情下逆勢成長。

IMF去年底原本預估台灣人均GDP可能在2025年超越南韓，今年4月IMF就已修正預測，認為台灣今年就能超越南韓，時間提前三年。

南韓中央日報引述專家分析指出，台灣與南韓經濟結構類似，同為出口導向國家，且出口品項類似，人均GDP被逆轉也代表以尖端產業為核心動力的台灣產業成長比南韓快速。

南韓 越南 台積電

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