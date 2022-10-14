台積南京廠 取得1年授權 豁免美中晶片戰

台積電13日證實，美方給予台積電南京廠為期一年的授權許可證，豁免晶片禁令新制，可繼續訂購美國半導體設備，暫時免於捲入美中晶片戰風暴。(圖：台積電提供)

美國商務部日前宣布對中國大陸祭出新一波晶片及設備出口管制措施，重創全球半導體產業，為避免新措施引發斷鏈危機，美方給予南韓SK海力士、三星電子兩家科技大廠為期一年的豁免期；台積電 昨天證實，台積電南京廠也取得為期一年授權許可證，可繼續訂購美國半導體設備，讓台積電免除被捲入美中晶片戰風暴。

美中之間的科技戰加劇，讓全球主要晶圓大廠的海外布局處於不可測的風險之中，美國降低對大陸供應鏈 依賴的腳步並未停止。美國財政部長葉倫12日表示，全球經濟正面臨「重大逆風」，美國正在努力支撐其供應鏈，防範俄羅斯、大陸和其他國家的「地緣政治脅迫」，並減少過度依賴台灣半導體。

路透報導，葉倫在援助團體布列登森林委員會主辦的活動中表示，美國正在努力強化與歐盟和印太國家的整合，包括許多新興市場和開發中國家，同時提升供應鏈的備載能力。葉倫說：「我們知道俄國將貿易武器化，作為地緣政治脅迫工具的代價，我們必須減輕對像是中國這樣的國家類似的脆弱性」。

葉倫和其他拜登政府官員也說，有必要減少對大陸供應鏈的依賴，並反擊大陸在全球經濟中的不良行為。她說，華府正在努力減少美國企業對台灣半導體和其他技術的「極度依賴」，包括大陸和其他國家製造的太陽能板或電動車電池的關鍵零組件。她說：「友岸外包（Friend-shoring）並不意味保護主義。這是為了（獲得）多樣性，但仍然可以從貿易中獲益」。

而台積電昨天舉行法說會，總裁魏哲家昨天表示台積電南京廠已獲得美方豁免，取得為期一年向美方購買設備許可證。財務長黃仁昭補充，取得許可範圍，涵蓋目前已量產的16奈米及未來即將投入量產的28奈米製程設備。

台積電南京廠是大陸最早量產16奈米的晶圓廠，因產能很快滿載，台積電在去年決定增建新廠，預定明年下半年量產，因應全球對車用晶片迫切需求。

魏哲家指出，台積電海外布局，包括美國廠、日本廠都如期進行，未受半導體景氣下行影響。高雄廠則考量7奈米訂單下滑，會先切入28奈米成熟製程。

此外，台積電海外布局也敲定下一站前進德國 。德國「資本雜誌」（Caiptal）報導證實台積電已敲定在德國建廠。報導指出，台積電本月會組團前往德勒斯登（Dresden）考察。

德勒斯登位於德國東部，也是歐洲最大的半導體聚落，已有英飛凌、恩智浦、格芯、博世等公司在當地設廠，被稱為「薩克森矽谷」。