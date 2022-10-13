美州議員參觀台灣形象展 盼深化台美交流

美國維吉尼亞州參議員李維茲（左）與德拉瓦州眾議員鮑姆巴赫（右）參觀在華府舉辦的台灣形象展，對台灣的電動車發展印象深刻，也都期待台美關係進一步深化，擴大兩地經貿交流。圖中為貿協董事長黃志芳。（中央社）

美國維吉尼亞州參議員李維茲與德拉瓦州 眾議員鮑姆巴赫今天參觀在華府 舉辦的台灣形象展，對台灣的電動車 發展印象深刻，也都期待台美關係進一步深化，擴大兩地經貿交流。

台灣形象展昨天在華府盛大開幕。昨天因公無法出席開幕式的李維茲（Bryce Reeves）與鮑姆巴赫（Paul Baumbach）今天利用時間到展館參觀，兩人都對台灣的電動車發展印象深刻，登入車內感受台灣電動車的內裝設備，也頻頻向展場人員詢問車子概況。

擁有一台電動車的鮑姆巴赫就形容台產電動車讓他耳目一新，「就像是在兩人家用戲院，有著奢豪的座椅與內裝」，他的電動車根本不能跟台產電動車相比。

鮑姆巴赫是德拉瓦州議會台灣之友連線共同主席。他在接受訪問時表示，台灣與美國聯繫密切，台灣與美國共享價值，美台之間自然形成夥伴關係、友誼與姊妹情誼。鮑姆巴赫期望能有更多台灣企業到德拉瓦州投資、帶進專業人才與優質產品。

李維茲表示，他熱愛台灣的民眾、文化、美食與民主，美國堅定支持台灣民眾。他也努力與維州議會、州長與州長辦公室聯繫，希望能強化兩地關係。