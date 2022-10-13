中共若第一擊 台防長邱國正：反擊後續就是開戰

國防部部長邱國正（右）12日到立法院報告「海軍新一代輕型巡防艦建案規畫」與國家安全局長陳明通（左）報告「台海最新情勢分析」並備質詢。(記者蘇健忠／攝影)

國防部長邱國正昨天表示，只要中共 航空器進入領空，就算是第一擊，既然對方有了第一擊，後面國軍就要接招，因為自衛反擊之後就是開戰；國安局長陳明通則表示，北京若攻台，將成為中華民族的罪人。

邱國正昨天在立法院會備詢指出，以前界定打飛彈、砲彈為第一擊，但因為中共在改變，現在無人機有事沒事就越界，造成很大困擾，所以把無人航空器等實體（越界）當作第一擊界定。

邱國正、國家安全局長陳明通昨各自以「海軍新一代輕型巡防艦建案規畫」、「台海最新情勢分析」為題，赴立法院外交及國防委員會專案報告，並備質詢。

國民黨立委江啟臣 詢問，若無人機失控飛到台灣領空那就算第一擊，台灣要怎麼反擊？反擊樣態有幾種？邱國正回應，會先預警，且在它還沒接近就已鎖定，而鎖定也是一種示警，如果航空器不理會直接過來，台灣就要自我防衛；另外，當它侵入領空就代表有危害，將啟動反擊，「既然有了第一擊，後面就要接招」，因為自衛反擊後就是開戰。

江啟臣追問，對方第一擊後台灣反擊，是否代表開戰？邱國正回應：「對，這樣事態就很嚴重」，所以國軍一再強調慎戰，前陣子一直在壓抑、不輕易開槍，是有原因的。

立委再問，過來的如果是戰鬥機呢？邱國正說，都一樣，只要是航空實體、船也一樣，航海實體。底線是到了我們的領海前，會警告對方，穿過12浬就當進犯，「按我們領海、領空的介定」。立委說，「這樣兩岸就開打了？」邱國正回應說：「試看看吧！」

另外，江啟臣詢問20大 後到美國期中選舉結束，拜、習將有機會進行高峰會，美「中」關係是否稍微和緩？陳明通說，20大後，明年還要開「兩會」，這段時間中共希望能維穩，中共總書記習近平希望各國領袖肯認他的第三任期，爭取國際領導人能肯認其合法性。

但陳明通表示，中共想統一台灣，是自1949年以來中共「黨與國家」的三大歷史任務之一，未來仍將加大力道。陳明通說，中共只要不放棄武力對台，戰爭的威脅一定存在。