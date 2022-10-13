邱國正抵制特斯拉 馬斯克會在乎嗎？

特斯拉首席執行官馬斯克日前建議把台灣設為中國的特別行政區，行政院長蘇貞昌表示沒有全面抵制計畫，國防部長邱國正（右）卻斬釘截鐵表示絕對不會再買特斯拉了。(記者林澔一／攝影)

特斯拉 首席執行官馬斯克 日前宣稱建議把台灣的部分控制權交給北京當局，讓台灣成為特別行政區，行政院長蘇貞昌表示沒有全面抵制計畫，不必在意哪個人講哪句話，國防部 長邱國正卻在立法院斬釘截鐵表示，國軍目前絕對不會再買特斯拉了，一副比蘇貞昌還要「衝衝衝」的態勢，但馬斯克會在乎嗎？

馬斯克日前受訪建議把台灣設為中國的特別行政區，防止兩岸衝突，民進黨台北市長參選人陳時中第一時間搞不清楚狀況，還稱讚馬斯克是成功的企業家，但綠委反彈，趙天麟在立院要求行政院長蘇貞昌，如果馬斯克的論述不改，應該無限期抵制；藍委楊瓊瓔追問蘇貞昌，蘇揆倒是心平氣和回應「我們並沒有全面抵制計畫，不必在意哪個人講哪句話，這不重要」。

邱國正可能沒有注意到，蘇貞昌的回應其實有為此事定調之意，12日列席立法院外交及國防委員會時，綠委何志偉關切這個議題，矛頭指向國軍使用特斯拉電動車的情況，國防部後勤次長室次長許金騰表示國軍有7輛特斯拉，立委追問，車上有攝影鏡頭，並有自動輔助駕駛功能，擔心駭客入侵，內外景物、講話都有被回傳的風險。

許金騰說，營區嚴禁使用WIFI，因此功能禁止使用，當初採購原因是配合行政院的環保政策。邱國正接著說，行政團隊政策擬定後，國防部當然要參與，但一旦造成不便與顧慮，會加以限制，這是國軍的作為，目前絕對不會再買了。

邱國正這一番話說比行政院長重得多，蘇貞昌說沒有要全面抵制計畫，也不必在意哪個人講哪句話，話說得淡然，背後不無現實的考量，畢竟馬斯克並非一般商人，他不僅在美國舉足輕重，國際影響力強大，和台灣更是關係密切，畢竟特斯拉有75%供應鏈在台灣，即使他對兩岸大放厥詞，蔡政府實在也沒有開罪他的本錢。

邱國正在回應綠委的答詢說國防部絕對不會再買特斯拉，如果不是他搞不清楚狀況，就是說給綠委聽爽的；理由很簡單，國防部一共也只買九輛特斯拉，特斯拉去年在台掛牌數突破5500輛，比前年4583輛成長超過兩成，今年1到8月累計6327輛，預估到年底至少突破9000輛，國防部再怎麼會買，也不會是特斯拉的大客戶，邱國正把話說得這麼大聲，應該先掂掂分量。

再者，行政院長都說政府不會全面抵制，行政機關也不至於抵制不買特斯拉，獨獨國防部說要抵制特斯拉，但採購數量極其有限，要說會有什麼抵制效果，恐怕要讓人笑掉大牙，邱國正如果渾然無知，真要讓人擔心他的認知能力，如果他心知肚明，卻連這種事情都要說讓綠委聽爽的話，恐怕也不會是個適格的國防部長。