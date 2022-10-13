美國圍堵中國 不惜傷「護國神山」台積電？

美國擴大打擊中國發展半導體先進技術，台積電未來除非取得美國許可，否則不能對大陸業者提供晶片代工服務，後續效應不容小覷。(本報資料照片)

國慶連假後第一個交易日，股市殺聲震天，台股狂跌近600點，迫使政府發出擴大「限空令」。其中台積電 大跌8.3%，創上市以來最大跌幅；股價跌至400元邊緣，單日市值蒸發9000多億元台幣，次日更連400防線都失守。自從「護國神山」變成國際政治棋子，不僅被迫赴美設廠，被迫加入美「晶片 聯盟」，更被當成圍堵中國科技發展的利器。美國還未傷到中國，台積電已先中槍，傷痕累累。

這波股市狂殺，主要是美國日前宣布新一波半導體出口管制措施，以防中國取得先進產品和技術。這些禁令包括：第一，美國企業出口高階晶片及相關設備至中國，皆須經政府許可；其二，任何用於超級電腦及人工智慧 有關的晶片及其產品，都將受到管制；第三，擴大實施FDPR（外國直接產品規則），管轄權擴及所有採用美國科技製造的產品。

簡言之，這是四個月來，美國政府公布的第三波對半導體產品輸陸的禁令。今年7月，美國通過《晶片法案》後，宣布接受該法案補助之企業不得在中國投資先進半導體製造。8月間，美國官員要求輝達和超微兩公司，停止向中、俄兩國出口兩款用於人工智慧的高階運算晶片。這回，禁令範圍則愈擴愈大，打擊從點擴大為線與面。對台灣而言，不僅台積電等半導體業者受到嚴重衝擊，包括矽智財（IP）族群、IC設計及設備業者也都被颶風掃到，哀鴻遍野。

美國禁令威力如同海嘯，諷刺的是，經濟部在回應這波管制的衝擊時，竟稱對台「影響有限」，業者會「恪遵國內外法令」。其理由是，這次管制主要是針對人工智慧與快速運算用在超級電腦的晶片，中國客戶不會下這種單給台廠，因此影響不大。如此偏差的評估，經濟部是不懂資訊產業的連鎖效應，還是深知自己沒有用武之地，所以只能在那裡裝傻說太平？這樣的經濟部，又如何對得起台灣的科技產業，對得起護國神山？

川普發動美中貿易戰以來，台灣屢屢被當成「馬前卒」使喚；蔡政府對這樣的附屬角色不以為忤，且樂在其中。如今，台積電被政府推上火山，被當成虛浮外交的籌碼，這是蔡政府對「護國神山」的卑劣出賣。且看近日美國不同媒體對台灣情勢的各種描述，都不斷指向兩岸開戰，並論及台積電的未來。紐約時報稱，美國要把台灣變成「巨大軍火庫」；彭博社引述美國官員的兵推意見，稱戰事中可能摧毀台積電所有設備，派專機撤離台積電工程師，在異地另行複製台積電模式。張忠謀接受CBS專訪時，則提出預言式的警告：「一旦開戰，一切都將毀滅」。

一年多前，台積電決定到美設廠時，被當成台灣「護國神山」助美生產晶片的道義行為，是台灣技術及人才輸出的驕傲。如今，美國不僅不斷推升台海的緊張情勢，要把台灣當成「巨大軍火庫」，甚至已構思出一套「摧毀台積電」、「撤離工程師」的兵推大棋。這種「只顧自己的利益、不惜犧牲別人」的心機，對台灣人民而言，真是情何以堪；對兢兢業業經營的台積電而言，承受這種「懷璧其罪」的折磨，又有何公平可言？

美中貿易戰狼煙四起，已破壞太多貿易自由原則，波及太多無辜，甚至阻滯了全球經濟的流通與發展。就這點而言，拜登政府的錯誤，已不下於川普政府之所為。科技進步有助於人類的共同福祉，美國卻為了自己的霸主地位不惜損害科技產業，而粗暴傷害台灣護國神山的行為更是不可原諒。