我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「美國偶像」亞軍田納西州車禍離世 得年僅23歲

拜登：美中競爭面臨決定性十年 北京想讓全球賽場傾斜

美國圍堵中國 不惜傷「護國神山」台積電？

聯合報社論
美國擴大打擊中國發展半導體先進技術，台積電未來除非取得美國許可，否則不能對大陸業者提供晶片代工服務，後續效應不容小覷。(本報資料照片)
美國擴大打擊中國發展半導體先進技術，台積電未來除非取得美國許可，否則不能對大陸業者提供晶片代工服務，後續效應不容小覷。(本報資料照片)

國慶連假後第一個交易日，股市殺聲震天，台股狂跌近600點，迫使政府發出擴大「限空令」。其中台積電大跌8.3%，創上市以來最大跌幅；股價跌至400元邊緣，單日市值蒸發9000多億元台幣，次日更連400防線都失守。自從「護國神山」變成國際政治棋子，不僅被迫赴美設廠，被迫加入美「晶片聯盟」，更被當成圍堵中國科技發展的利器。美國還未傷到中國，台積電已先中槍，傷痕累累。

這波股市狂殺，主要是美國日前宣布新一波半導體出口管制措施，以防中國取得先進產品和技術。這些禁令包括：第一，美國企業出口高階晶片及相關設備至中國，皆須經政府許可；其二，任何用於超級電腦及人工智慧有關的晶片及其產品，都將受到管制；第三，擴大實施FDPR（外國直接產品規則），管轄權擴及所有採用美國科技製造的產品。

簡言之，這是四個月來，美國政府公布的第三波對半導體產品輸陸的禁令。今年7月，美國通過《晶片法案》後，宣布接受該法案補助之企業不得在中國投資先進半導體製造。8月間，美國官員要求輝達和超微兩公司，停止向中、俄兩國出口兩款用於人工智慧的高階運算晶片。這回，禁令範圍則愈擴愈大，打擊從點擴大為線與面。對台灣而言，不僅台積電等半導體業者受到嚴重衝擊，包括矽智財（IP）族群、IC設計及設備業者也都被颶風掃到，哀鴻遍野。

美國禁令威力如同海嘯，諷刺的是，經濟部在回應這波管制的衝擊時，竟稱對台「影響有限」，業者會「恪遵國內外法令」。其理由是，這次管制主要是針對人工智慧與快速運算用在超級電腦的晶片，中國客戶不會下這種單給台廠，因此影響不大。如此偏差的評估，經濟部是不懂資訊產業的連鎖效應，還是深知自己沒有用武之地，所以只能在那裡裝傻說太平？這樣的經濟部，又如何對得起台灣的科技產業，對得起護國神山？

川普發動美中貿易戰以來，台灣屢屢被當成「馬前卒」使喚；蔡政府對這樣的附屬角色不以為忤，且樂在其中。如今，台積電被政府推上火山，被當成虛浮外交的籌碼，這是蔡政府對「護國神山」的卑劣出賣。且看近日美國不同媒體對台灣情勢的各種描述，都不斷指向兩岸開戰，並論及台積電的未來。紐約時報稱，美國要把台灣變成「巨大軍火庫」；彭博社引述美國官員的兵推意見，稱戰事中可能摧毀台積電所有設備，派專機撤離台積電工程師，在異地另行複製台積電模式。張忠謀接受CBS專訪時，則提出預言式的警告：「一旦開戰，一切都將毀滅」。

一年多前，台積電決定到美設廠時，被當成台灣「護國神山」助美生產晶片的道義行為，是台灣技術及人才輸出的驕傲。如今，美國不僅不斷推升台海的緊張情勢，要把台灣當成「巨大軍火庫」，甚至已構思出一套「摧毀台積電」、「撤離工程師」的兵推大棋。這種「只顧自己的利益、不惜犧牲別人」的心機，對台灣人民而言，真是情何以堪；對兢兢業業經營的台積電而言，承受這種「懷璧其罪」的折磨，又有何公平可言？

美中貿易戰狼煙四起，已破壞太多貿易自由原則，波及太多無辜，甚至阻滯了全球經濟的流通與發展。就這點而言，拜登政府的錯誤，已不下於川普政府之所為。科技進步有助於人類的共同福祉，美國卻為了自己的霸主地位不惜損害科技產業，而粗暴傷害台灣護國神山的行為更是不可原諒。

台積電 晶片 人工智慧

上一則

世界大學榜 台大衰退74名 亞大勝清交成

下一則

中共若第一擊 台防長邱國正：反擊後續就是開戰

延伸閱讀

日經：台積電獲美豁免出口新規1年 設備可運往南京廠

日經：台積電獲美豁免出口新規1年 設備可運往南京廠
怕供應鏈斷鏈…美晶片禁令 台積電獲1年豁免期

怕供應鏈斷鏈…美晶片禁令 台積電獲1年豁免期
美對中國晶片戰升級 半導體設備製造商最痛苦

美對中國晶片戰升級 半導體設備製造商最痛苦
重磅通膨數據將出爐 預估9月核心CPI 重返40年高點

重磅通膨數據將出爐 預估9月核心CPI 重返40年高點

熱門新聞

哥倫比亞廣播公司「60分鐘」9日晚播出台灣重量級政治、經濟人士專訪。圖為張忠謀接受專訪。（截圖自「60分鐘」）

美節目專訪 張忠謀：台積電供世界晶片 台免於中攻打

2022-10-09 23:55
知名釀酒公司海外業務陳姓女經理勾搭已婚的黃姓下屬，黃妻求償100萬元台幣，台北地方法院判陳女賠償30萬元台幣；兩人都上訴，台灣高等法院駁回確定。（示意圖／ingimage）

女經理相姦下屬怕他「錯頻」 他全叫「親愛的」省煩惱

2022-10-10 20:45
龍應台。（記者林伯東／攝影）

西方挺台是「恐怖寵愛」龍應台：鼓吹戰爭者都是罪人

2022-10-05 21:06
登山攀冰好手徐耀群本月6日命喪玉山東峰，平日常在自己臉書分享登山美景照片。（取材自徐耀群臉書）

旅居加拿大登山好手徐耀群返台辦分享會 不幸命喪玉山

2022-10-11 03:56
特斯拉執行長馬斯克提議把台灣變成中國一個特別行政區來防止衝突，而外媒彭博報導，在最壞的情況下，美國會考慮協助撤離台積電工程師。學者表示，這都凸顯美國對台灣不信任。（路透）

馬斯克「特區說」、傳美兵推護晶片 學者：對台不信任

2022-10-08 20:16
陳文茜忍受病痛主持「文茜世界周報」。（圖：TVBS提供）

飽受病痛折磨4年 陳文茜深夜自曝「像僵屍一樣復活」

2022-10-10 21:51

超人氣

更多 >
好市多促銷不落人後 10月份推9大最佳優惠

好市多促銷不落人後 10月份推9大最佳優惠
中國任教十年考核沒過未獲續聘 今年得諾貝爾經濟學獎

中國任教十年考核沒過未獲續聘 今年得諾貝爾經濟學獎
夫婿告別式 林彪唯一女兒林豆豆持拐杖現身

夫婿告別式 林彪唯一女兒林豆豆持拐杖現身
14歲少女在洛市公園慘遭惡男持刀綁架性侵 視頻全錄

14歲少女在洛市公園慘遭惡男持刀綁架性侵 視頻全錄
一對姊妹到廣西旅遊 遇婚宴臨時包200元吃席 結果很美好

一對姊妹到廣西旅遊 遇婚宴臨時包200元吃席 結果很美好