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日經：台積電獲美豁免出口新規1年 設備可運往南京廠

編譯葉亭均／綜合外電
台積電傳獲得美國豁免於出口新規定，設備可運往南京廠。(路透)
台積電傳獲得美國豁免於出口新規定，設備可運往南京廠。(路透)

日經新聞引述消息人士報導，台積電已取得了為期一年的許可，可繼續為該公司在中國大陸拓展製造業務訂購美國晶片製造設備。這使得台積電豁免於美國上周實施的出口限制新規定。

消息人士說，美國政府向台積電保證，它將能夠把設備運到台積電的南京廠。這代表台積電可維持在大陸擴展製造業務的計畫。

美國在上周五對中國大陸實施嚴格的出口管制規定，目標扼殺大陸半導體發展的幾乎所有面向。這些規定除了禁止美國晶片設備製造業者支援中國大陸的高階晶片生產，也禁止像是台積電這類其他國家的公司在特定情況下，利用美國生產的設備為大陸客戶提供服務，除非獲得美國許可。

台積電主要在南京廠擴大一些成熟製程晶片的生產，所謂的成熟製程即22/28奈米製程節點。南京廠是該公司位於大陸的最先進半導體製造廠，該廠在2018年開始投產，也生產16奈米晶片，這落入美國最新的出口管制範圍。

日經報導說，台積電不願對上述消息置評。

自從台積電在大陸的最大晶片設計客戶、華為旗下海思半導體遭美國禁止與任何在製程中採用美國技術的外國製造合作夥伴合作後，台積電在中國大陸的營收已大幅下滑。大陸業務占台積電2021年營收的10%，低於2020年的17%。在今年第2季，大陸業務占總營收的比率為13%。

另一家晶片製造業者、南韓記憶體大廠SK海力士12日表示，已獲得美國政府為期一年的豁免，可在大陸使用美國的晶片設備，這為該公司在大陸拓展製造業務鋪路。

日經報導指出，儘管台積電豁免於美國新的出口管制新規定，但仍會受到衝擊，因為這代表台積電無法再協助大陸客戶生產先進的繪圖晶片與AI晶片。這些限制措施代表台積電的美國大客戶，包括輝達（Nvidia）與超微（ＡＭＤ）在內，不能再把高階繪圖晶片賣到大陸市場。

史福伯登公司（Sanford C. Bernstein）分析師馬克．李（Mark Li）表示，美國的規定僅適用在用於AI和超級電腦應用的最先進繪圖處理器，同時估計對台積電2023年營收的衝擊不到0.5%，但如果美國進一步緊縮限制，把限制範圍擴大至用於資料中心中央處理器（CPU）和繪圖處理器（GPU），那麼估計將影響台積電明年多達5%的營收。

台積電 晶片 營收

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