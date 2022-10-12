推金廈大橋民間成立促進會 陳滄江任籌備會首任主委

金門縣金廈大橋建設推動促進會11日晚召開發起人暨第一次籌備會議，會中選出9位籌備委員。（圖／讀者提供）

民眾黨主席柯文哲 在今年6月份來金門時，拋出興建「金廈大橋」的主張，引發各界熱議，金門縣金廈大橋建設推動促進會11日晚召開發起人暨第一次籌備會議，會中前議員陳滄江當選籌備會主任委員，另推選出9位籌備委員。

由陳滄江發起的金門縣金廈大橋建設推動促進會，於今年6月30日向金門縣政府申請籌設，9月22日縣府函復准予設立，11日晚在金門縣商會召開首次籌備會後即起積極作業。

陳滄江表示，金廈有歷史的依存及地理緊鄰關係，金門的百年發展免不了與廈門的互補共榮，相信絕多數金門人對興建金廈大橋都樂觀其成。參考過去30年來，從兩岸直航、開放老兵返鄉探親、兩岸小三通，金廈通水的經驗，目前兩岸嚴峻的政治氛圍，也可能因時空背景不同而改變，現在發起成立「金廈大橋建設促進會」的民間的組織，也希望多少能緩解兩岸關係，並促成金廈共榮發展，有其歷史任務及意義。

陳滄江也說，「金廈大橋建設促進會籌備會」成立後，除了廣召會員，請海內外金門鄉親熱心參與，為爭取認同，也將廣徵學者專家意見，並延攬海外僑界、旅外金門同鄉會參與，擬具金廈大橋建設說帖，拜會兩岸主管相關單位與國會等團體，彙集各界共識，群策群力積極推促。

陳滄江表示，或許在目前兩岸關係低迷的政治氛圍下，現在來推動金廈大橋的興建一定會惹來一些非議及誤解，他呼籲，放下意識形態，為金門的未來找出路，金廈大橋曾經是他在2016年競選立法委員的政見，陸委會不久前否認了是蔡總統當年和他的共同政見他概括承受一切，但是當年他揹負了民進黨 的擔子競選，在金門還有為數將近一萬的鄉親支持他，滄江說，民意的聲音不容背棄及忽視。

「成立金廈大橋建設推動促進會只是一個開始，建橋的路將會很艱辛很漫長，也不是很容易實現的事」，陳滄江很樂觀的說，沒有開始起頭，就永遠沒有希望及結果，就像當年的兩岸直航、兩岸小三通，金廈通水，會一一實現。