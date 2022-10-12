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雙十解放軍機、艦繞台 防長邱國正嗆陸挑釁

記者鄭媁、林縉明、歐陽良盈、洪哲政／台北12日電
義務役兵役延長評估恐拖到九合一選後，是否擔心影響選情？國防部長邱國正（右）11日說，他沒有考量選舉。（記者林澔一／攝影）
義務役兵役延長評估恐拖到九合一選後，是否擔心影響選情？國防部長邱國正（右）11日說，他沒有考量選舉。（記者林澔一／攝影）

針對蔡英文總統雙十演說，大陸國台辦稱渲染大陸「威脅」，國防部長邱國正昨天表示，從事實呈現來看，前天解放軍還有20多架飛機、四到六艘船艦在台海周邊繞行，「如果這不是挑釁，怎樣才叫挑釁？」

對於兩岸「第一擊」定義改變，邱國正也說，以前第一擊的定義是打飛彈、砲彈，現在大陸無人機沒事就越界飛過來 ，只要是實體，現在就當作第一擊。

國防部正評估四個月軍事訓練役期是否延長，邱國正昨在立法院表示，茲事體大需斟酌，評估後要公告一年後生效，期盼年底前有成果公告。

國民黨立委謝衣鳯質疑，國防部遲未公布義務役期延長，是否因擔心影響選情？邱國正表示，他是軍人出身，想法都很單純，就是如何保家衛國，不談政治議題，他心裡也沒有選舉，軍中也沒有人在談選舉。

對於內部討論役期到底要延役幾年？邱國正表示，茲事體大，如果他現在講一句話，大家引用了，到時候又有變化怎麼辦？現在大家還在研擬當中，只要各部會談妥，國防部自然要依程序呈報行政院，核可後就公告。

針對解放軍在台海周邊部署擾台的海上艦艇，海軍司令部首度對外表示，解放軍海軍現固定派艦執行台灣海峽巡弋，並擴大區域，延伸至台西南及彭佳嶼以北海域，兵力數量從兩艘增加為四至五艘，艦艇類型計有1500噸型的「056A江島級」、2400噸型的「053H3江衛二型」與4000噸型「054A江開改級」等三型作戰艦艇，並以2000噸級艦為主，海軍因此擬興建2500噸型輕型巡防艦因應威脅。

海軍同時披露，未來新建兩艘輕型巡防艦，將配備射程300公里、航行極速可達2.5馬赫的「增程型超音速反艦飛彈」。中科院以「磐龍計畫」為名研發的海基雄三增程型反艦飛彈可望率先在此型艦上服役。

國防部 解放軍 國民黨

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