黑白集／強權戰場 今日北溪 明日台積？

華府拿半導體供應鏈和台獨掐北京脖子，兩強鬥國運，台積電難保不會變成另一個北溪。(路透)

媒體報導，美國加強因應解放軍襲台，開戰時將撤離台積電 工程師，最糟狀況是摧毀其廠房，以防被北京 控制。美方已積極降低對台積電依賴，政府卻不當一回事，蔡總統藉國慶急向國際喊話，稱半導體產業聚台是布局關鍵，並非風險。此話有沒有說服力，且看北溪天然氣管線被炸便知：強權的戰場上，沒有不能摧毀的東西。

北溪被炸，無論是誰犯案，歐俄經濟互融時代結束。歐洲失去能源動脈，被迫去工業化。白宮 讓戰場持續冒煙，歐盟除仰仗美軍保護，還得不計代價採購美國天然氣，耗能企業陸續遷美。美國笑納北溪被毀的果實。

拜登將俄烏戰場硝煙擴散到全球，啟動能源爭奪戰，中東產油國拒絕成為白宮控制市場工具，宣告減產自保獲利，面臨制裁。美國號召的晶片聯盟，則仍各懷鬼胎。能源和半導體，都是白宮維護霸權的武器。

俄烏戰爭發人深省：當美國盟友，可能更危險。俄國以斷氣要脅歐洲，導致北溪終被炸毀，歐洲淪為能源難民。美中新冷戰，華府拿半導體供應鏈和台獨掐北京脖子，兩強鬥國運，台灣難保不會變成另一個北溪。

美國一連串緊縮中國發展半導體的政策，加上台海兵凶，已讓台積電在美台股市連續被賣超。戰雲罩頂，蔡總統才鼓吹矽盾預防「棄台」效應，已是夜行者吹口哨。（轉載自聯合報）