上海兩岸航班稍鬆綁 10月中起再添國航與東航

儘管中國官方持續推行疫情清零政策，堅持「外防輸入」原則，不過上海、台北兩岸航班已出現稍微鬆綁的現象，目前除了華航和長榮往返維持每周各一個航班外，從10月中起再添加國航隔周執飛與東航每周執飛，稍緩解運力緊張。（聯合報系資料照片）

儘管中國官方持續推行疫情 清零政策，堅持「外防輸入」原則，不過上海、台北兩岸航班已出現稍微鬆綁的現象，目前除了華航和長榮 往返維持每周各一個航班外，從10月中起再添加國航隔周執飛與東航 每周執飛，稍緩解運力緊張。

國航客服證實，的確從10月21日（周五）起，隔周執飛一班往返桃園和浦東，11月則是4日、18日；12月則是2日、16日、30日。

東航客服則表示，從10月22日起（周六），每周六執飛一班返桃園和浦東，一直持續到12月底。

一名在江蘇省的旅行社業者表示，9月底就得知國航、東航回增班的信息，目前國航10月21日往返桃園和浦東的機票已賣完，東航10月22日的機票也已賣光，有意前往上海的旅客，可以考慮11月的航班，「不過光是單程機就要新台幣2萬元（627美元）起跳，大家還是要有心理準備。」

一名航空公司業者表示，這次中籍航空公司加入浦東桃園航班，只是上海整體運力增加而已，長榮跟華航還是維持每周輪流執飛。

目前執飛上海、台北對飛的華航和長榮，仍維持每周一個航班，也就是長榮、華航輪流執飛，一直到12月底都會是維持每周一個航班頻率。

一名原定在中國「十一長假」前夕返台的台幹姚先生表示，早在8月就已經買好機票，但卻頻頻遇上航班取消，「現在多了國航和東航航班可以選擇，雖然還沒有辦法馬上恢復疫情前的狀態，但至少買到機票可以回台的機會又增加了。」