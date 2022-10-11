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蔡英文雙十兩岸談話 學者批沒新意根本大內宣

記者黃雅慧、巫其倫／台北11日電
蔡英文總統10日手持青天白日旗，出席「守土衛國，你我同行」雙十大會。（記者林伯東／攝影）
蔡英文總統10日手持青天白日旗，出席「守土衛國，你我同行」雙十大會。（記者林伯東／攝影）

蔡英文總統昨在中華民國雙十國慶談話表示，願在理性、平等及相互尊重下，尋找雙方可接受維持台海和平穩定方法。淡江大學大陸所榮譽教授趙春山分析，蔡總統談話對兩岸關係基本上不會有任何推進，在當前美中台各自內部氛圍下，只能求「穩定」。淡江大學兩岸研究中心主任張五岳認為，談話沒有新意，無法打破僵局，也沒有刺激以造成衝突，解決不了兩岸互信不佳格局，建議關注疫後兩岸如何恢復交流，較為務實。

趙春山指出，蔡總統談話不會對兩岸關係造成任何改變，主調是「穩定」。因為目前整個大形勢不利於她有重大改變。一是美國即將期中選舉，希望把台灣當武器庫，因此更多是從備戰角度看台灣，蔡在此狀態下不可能有「謀和」之舉。二是中共20大尚未舉行，蔡不清楚大陸會拋出什麼內容。三是這次台灣地方選舉，蔡也需鞏固綠營基本盤，更不可能在兩岸關係有新做法。

趙春山說，綜合上述情境，現在能夠做到「避險」就很不錯了，不會有任何新的想法跟做法。因為蔡英文沒有意願，也沒有能力打破僵局，能做的就是維持現狀。

張五岳表示，可預料北京對蔡英文談話不會有正面評價，北京注重兩岸關係本質；其次，北京認為兩岸關係和平責任在台灣，所以爭論談話的政治內容意義不大。應在維持和平穩定格局上，從談話中注意兩點：一是要避免誤判，防範意外，危機管控；二是，疫後交流是雙方可以著手進行的。他建議，與其在各自立場上做表述，不如雙方的具體做法能夠在政策上接軌。

不過，趙春山認為，蔡在去年的「四個堅持」上提「四個韌性」，在這基礎上，不可能跟對岸展開「後疫情時代」對話並找到突破點，因北京不可能接受，同時蔡英文也不預期對方會接受，就是立場的宣示而已。「雙方都沒有期待，根本就是大內宣」。

總統蔡英文昨天發表雙十演說文告，提到願意和中國大陸尋找雙方可接受的維持台海和平穩定的方法。商總理事長許舒博指出，目前陸委會、海基會、大陸海協會，雙方幾乎已「不讀不回」，但兩岸貿易依存度仍存在，呼籲現階段應由工商界先行，並持續推動雙方文化交流，後續再來推動政治對談。

許舒博指出，蔡總統的國慶文告是四平八穩，但講是一回事，怎麼做又是一回事，兩岸若遲遲沒有緩和做法，對台灣未來相當不利，站在工商界立場，商總願意扮演啟動兩岸重新交流的火車頭，後續再進一步深化兩岸關係。

蔡英文 北京 中華民國

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