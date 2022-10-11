馬英九：兩岸避戰謀和 台才有前途免陷入險境

藍營大咖包括前總統馬英九（中）及立法院前院長王金平（左）10日下午在高雄同台，偕同國民黨高雄市長參選人柯志恩（右）及黨內各選區市議員參選人一起到澄清湖健走，上千名支持者揮舞著國旗一起健走遊行。（記者劉學聖／攝影）

蔡英文總統昨天發表雙十講話，國民黨 批評兩岸說法沒新意，一面表態交流，又縱容黨籍民代挑釁，自我矛盾，呼籲蔡總統停止兩面手法，避免讓台灣陷入險境；前總統馬英九 則說，要改變兩岸不安全的現狀，只有改變政府才能夠做到，所以國民黨年底選舉要贏，才有機會在2024年下架民進黨 。

馬英九昨出席雙十大會，下午到高雄參加雙十健走活動，他說，今天面對中國大陸要做好備戰工作，但更重要的是避戰及謀和，台灣才有前途。他更批民進黨政府根本未與中國大陸對話，「永遠這樣的話，大家嫌隙愈來愈大，很難說不打仗。」

馬英九說，面對中國大陸的挑戰，做好備戰工作是必然及應該的，但更重要的是要能避戰及謀和，「看看俄烏戰爭，烏克蘭死了幾萬人，有幾百萬人流亡國外，難道我們希望這樣嗎？」現場支持者大喊，「不要！」

馬英九說，民進黨執政當局到現在都沒有準備要跟中國大陸對談、接觸，永遠這樣的話，大家將來嫌隙愈來愈大，很難說不打仗。國內外專家都非常擔心兩岸之間的敵意不斷累積，「民進黨政府應該趕快跟對岸對話，消除歧見，至少減少戰爭發生的原因。」

國民黨表示，蔡總統表示願意與北京當局尋找雙方可接受維持台海和平方法，「口號很多，卻未見具體作為」；如果蔡政府真的要捍衛中華民國主權，也請先從捍衛台灣的民主自由開始，民進黨一再控制媒體、箝制言論、抹黑對手，又要如何讓台灣團結對外？

馬英九表示，今年需要更堅定的國家認同和更有效的避戰謀和策略，蔡英文指兩岸互不隸屬、推動「台灣國慶日」，只會刺激大陸，惡化兩岸情勢，「要改變這種不安全的現狀，只有改變政府、改變政策才能夠做到」。