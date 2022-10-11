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新聞眼／中華民國沒有不見 只是淪雙十鬧劇道具

記者 林河名
總統府前10日舉行中華民國111年（2022年）「守土衛國，你我同行」國慶大會，國軍三軍儀隊參與表演。（記者林伯東／攝影）
總統府前10日舉行中華民國111年（2022年）「守土衛國，你我同行」國慶大會，國軍三軍儀隊參與表演。（記者林伯東／攝影）

甲昨天生日，乙幫其辦慶生趴，請柬上卻用英文印了小小的字：「丙生日」。許多人看了，很為甲抱不平。乙卻理直氣壯地說，這是甲的生日趴，「甲沒有不見」。倒是平時就暗慕丙的丁很不以為然，直說丙就算要過生日，也不是這一天啊。

這不是寓言故事，而是活脫脫的中華民國雙十國慶劇情。面對外界質疑，蔡英文總統昨在國慶講話一開頭就提到「今天是中華民國111年的國慶」，形同對外宣示「中華民國沒有不見」，但多數情況下，她是以「台灣」或「中華民國台灣」指稱這個國家，甚至，她又提到這是「中華民國立足台灣以來的第73個國慶日」，讓這個生日到底是過111大壽，還是「73歲生日」，又惹議論。

這樣的國慶肥皂劇，每年都要搬演一回。千萬不要以為只有藍白陣營反彈，其實連獨派也不滿意。台獨理論大師林濁水點評10月10日變成「台灣國慶日」很後現代、很混搭，酸度破表。民進黨前副秘書長游盈隆更批評民進黨政府只想混水摸魚、吃中華民國豆腐，卻又不敢自創一個真正屬於台灣的國慶日，「沒出息到這種程度，像話嗎？」

雖然不滿蔡政府搞「台灣國慶日」小動作，但10日國慶大會上，朱立倫、柯文哲、宋楚瑜等在野黨主席均到場，至少維持了表面的團結。只是，本該歡樂的國家生日，因為正名問題搞得烏煙瘴氣，朝野「一團心結」，哪裡快樂得起來？

兩岸政策是總統國慶講話的一大看點。近三年來，兩岸關係因新冠肺炎疫情更加冰封，蔡總統10日以邊境即將解封為引子，向對岸拋球，願尋找雙方可接受的維持台海和平穩定的方法。但矛盾的是，蔡總統既想交流，卻又放任民進黨大打「抗中保台牌」；如果自己的兩岸主張連國內都不埋單，對岸會配合演出？

「中華民國」沒不見，只是在操弄下，更聊備一格。從兩岸關係的槓桿，變國慶鬧劇道具，蔡政府仍要樂此不疲玩下去？

中華民國 民進黨 邊境

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