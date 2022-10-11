雙十談話「四大韌性」內容 府幕僚：蔡英文親筆手稿

雙十大會10日舉行，蔡英文總統出席大典致詞，現場大銀幕碰巧被國旗遮住。（記者曾原信／攝影）

昨天是中華民國 111年雙十國慶，蔡英文 總統以「給世界一個更好的台灣─堅韌之島、韌性國家」發表國慶講話，府方幕僚透露，蔡總統今年國慶講話隱藏五個關鍵字，包括韌性、穩健、民主、科技及台灣，其中「四大韌性」的內容，源自於蔡總統在今年4、5月間的親筆手稿，原本是要在五二○就職周年當天所發表的談話內容。

陸委會強調，在兩岸邊境 解封作好整體評估及強化安全管理等各項準備後，將適時逐步調整陸港澳籍人士入境管制措施，恢復兩岸人民健康有序交流；同時更呼籲對岸，應緩解台海緊張情勢，以理性、平等及相互尊重的態度，和平務實處理雙方分歧。

府方人士指出，綜觀蔡總統今年的雙十講話，有五個關鍵字。第一是「韌性」，接下來的任期，蔡總統以持續打造「韌性國家」作為國家整體發展目標。

第二個關鍵字是「穩健」。府方人士指出，蔡總統採取了「立場堅定、態度穩健」的一貫風格，以對民主自由的價值堅持，和積極建構國家韌性，爭取更多的國際信任，破除中國意圖用來框架兩岸及印太局勢的「新常態」；蔡總統除重申要持續站穩去年所提「四個堅持」外，也傳遞出台灣的堅定立場。府方人士說，現狀被中國單方面地破壞，並非常態，因此，並沒有所謂的新常態。

此外，蔡總統昨天國慶講話，總共提到「中華民國」三次，「中華民國台灣」三次；提到最多的還是「台灣」，共提到51次。