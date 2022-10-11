新聞評論／蔡英文路線底定 蠶食中華民國成主旋律

蔡英文總統發表雙十談話，談及兩岸關係，基本延續了去年所提出的「四個堅持」，強調中華民國沒有不見。（記者林伯東／攝影）

綿綿細雨中，一架CH-47SD「契努克」直升機吊掛巨幅青天白日旗飛越總統府，為中華民國 雙十國慶日拉開序幕。雙十談話上，蔡英文 談及兩岸關係，基本延續了去年所提出的「四個堅持」，強調中華民國沒有不見；建立屬於個人歷史定位的「蔡英文路線」逐漸清晰的同時，卻持續在各層面侵蝕著「中華民國」這塊招牌代表的意涵，兩手策略本質，終究還是政治利益極大化。

蔡英文的兩岸論述究竟是什麼？在第一任期是相對模糊概念，直到去年雙十談話中提出「四個堅持」，才逐漸訴諸具體化文字；到了今年雙十節，蔡談到兩岸篇幅明顯減少，大體上都屬「四個堅持」範疇，可預期到卸任前，兩岸問題都會是此一基調，連兩年雙十談話，就此確立了「蔡英文路線」。

「蔡英文路線」的四個堅持，包括了「永遠堅持自由民主的憲政體制」、「堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬」、「堅持主權不容侵犯併吞」與「堅持中華民國台灣的前途，必須遵循全體台灣人民的意志」。理想情況是重新定義「中華民國」作為槓桿，一方面彰顯台灣主體性，另一方面又平衡掉傳統民進黨的法理台獨色彩，求得島內最大公約數。

最明顯的例子莫過於，蔡英文今年雙十談話再次指出，「在台灣這塊土地上的人民，歷經73年的共同生活與發展」。明顯是繼去年雙十之後，再度將中華民國定義為1949年後在台灣的政權；今年更有甚者，雙十國慶英譯為「Taiwan National Day」，在在蠶食鯨吞了「中華民國」本質。

蔡政府若真心要藉此謀求島內共識尚可理解，但為人詬病之處正是在於，利用「中華民國」的軀殼、搬出巨幅國旗，不過是一種政治手段，沒有真正尊重不同族群，因為不同成長背景產生的不同價值觀，這從執政以來的種種作為多能得到印證。

更具體來說，哪怕是民進黨變造過定義的「中華民國」，蔡英文若真心認同，那駐德代表謝志偉每到雙十國慶就發作的「台獨症候群」言論，可曾聽聞府院高層出言制止？

每個總統到了第二任期，都會開始追尋歷史定位，如同馬英九汲汲營營的「馬習會」。對蔡英文而言，留給台灣的兩岸歷史定位，今年雙十談話後已更清晰，就是「四個堅持」建構出的蔡英文路線。但馬英九兩岸路線未能延續的殷鑑不遠，要避免踏上後塵，成了蔡英文任期尾聲最積極鞏固的事項，這也是「蔡賴心結」難解的深層因素。

賴清德 陣營仍在發展中的兩岸論述，主軸其一為「台灣是一個主權獨立國家，名字叫中華民國」；其二為「作為務實的台獨工作者，務實台獨的意涵，就是台灣不需要再另外宣布獨立」。雖然大致延續蔡英文的「變奏版華獨論」，但政治光譜其實更往獨派靠攏。不只蔡英文高度提防，面對美國人能不能過關，更是備受考驗。

相較之下，兩位潛在大位競逐者兩岸論述相對單純，鄭文燦近日接受專訪，言必稱延續蔡英文路線，也說決定接班人選前，確立路線是更重要的事，與賴清德別苗頭意味十足；而英系力拱的陳建仁，同樣主打施政最能延續蔡英文意志。微妙的兩岸路線因素拉扯，讓賴清德雖然在黨內競爭接班的比賽中，實力早已大幅領先，但蔡英文從不願正視，對交棒問題仍始終靜默。

雙十典禮結束細雨間歇，但厚厚的雲層仍透不過光。「蔡英文路線」顯然非兩岸關係的解方，接棒者怎麼解？需要更大的智慧。