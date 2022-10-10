我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

前Fed主席柏南克等三美學者 獲諾貝爾經濟學獎

影／基輔多處遭俄飛彈報復攻擊 BBC記者「全程見證畫面」曝

大屋頂下／嚴肅面對「中國方案」（下） 還好有鄧小平

黃年

拜登政府說「中國是美國唯一的系統性的敵手與競爭者」，足證中國崛起已是世界必須正視的現在進行式。

中國在近幾年的美中對抗中難謂勝出，但也並未敗北，因此世人不再將中國的「五個自信」不當一回事。歷史並未終結，「中國方案」勢必對人類歷史的走向發生重大影響。

中共的專政體制與美國的自由民主體制，走到今日分庭抗禮的境地，大致是因世紀之交的三大世局變遷的影響所致。

一、全球化引起的國際競爭，抬高了政府的角色。民主政治是以權力分立及一人一票等機制來制衡政府，卻不能直接節制全球化後的國際競合。例如，科技優勢的國際角力，就必須訴諸國家操作，台積電及華為就是兩個顯例。因此，政府角色的競爭遂成全球化國際競爭的主要元素。

二、貧富差距擴大成了世界趨勢，網路經濟及ＡＩ的進展，更使社會愈來愈呈Ｋ型發展，國家介入二次分配及財富轉移的角色即成民間期待。這是經濟問題，也是社會問題，更是政治問題。政府的經濟治理轉向左傾及社會主義思維遂成必然與必要。

三、網路治理的差異，使民主社會更撕裂耗弱，使專政更強大。

這三大變遷的課題，正是民主政治及資本主義的弱項，相對卻是「專政舉國體制」的強項。這也正是各方開始正視中國崛起的重要原因。

美國式的自由民主體制如果造成你死我活的社會撕裂，失能失效，必將面對「為何民主／為誰民主」的惆悵與質疑。而中國是十四億人口的大國（約佔世界五分之一），如果永遠用專政體制經營一個低人權、低民主的「甕嬰社會」，則中國愈強大，恐怕對人類文明的傷害也愈大。

因此，這一場美中體制衝突與價值衝突，如今尚不到論是非成敗的時候，民主政體面對的課題是要提升治理能力，專政體制未來的功課則在提升道德高度。

北歐探索的「民主政治加社會主義」，提升國家介入，但維護個體尊嚴。這是美國及中國都做不到的，一直是可能發展的「福利國家／第三條路」。

中國如今的成就若要更上層樓，就應進入歷史的主軸線：自由是人性的本質，民主是文明的方向。不必唱衰中國，只是必須期勉中共。

本文認為，中共及中國應當有這個可能性。因為，中國有三個「還好」。

一、還好有鄧小平。中共建政後的前三十年是一段腥風血雨的歷史。那些悲劇皆因馬恩列斯毛的理論與實踐而起；因此中共若欲重建其黨國論述，即應淡出馬毛，至少不應再以「馬克思／毛澤東」為旗幟。

還好有鄧小平。他的「不論黑貓白貓」，可謂將馬克思與毛澤東關進了籠子裡，其「改革開放」完成了人類歷史上成果最豐碩的改制維新。若以毛澤東的誤入歧途，對照鄧小平的迷途知返，就能顯現中共有自我糾錯、更生再造的能力。那麼，何必死抱馬毛，為何不從鄧小平走出來？

鄧小平在六四開槍，是政治汙點，但他的改革開放可謂也回應了六四。因此，他的終極歷史評價仍是「改革開放的總設計師」。

將中共的「人設」從馬毛向鄧小平移動。對內可放大提升所有中國人的情懷，對外可增加國際對中國崛起的信任與期待。

中國繼續抱著毛澤東，猶如德國如果仍然抱著希特勒，亦如俄國如果仍然抱著斯大林。

淡出馬毛，才能伐骨洗髓、脫胎換骨，重新作人。

二、還好有「中國特色社會主義」。鄧小平一輩發明「中國特色社會主義」，就是為了擺脫馬毛的捆綁。其實，中國特色社會主義高於並大於馬克思及毛澤東。若回到馬毛，將是作繭自縛。中國特色社會主義則是一隻開口的袋子，可以掏出掏進，進出自如，增添了成長與進取的可能性。

三、還好有中華文化。馬克思及毛澤東對中國最大的傷害，就是「以階級鬥爭為綱」的毒素已深入人心，毒化了人性。人與人的關係就是鬥爭。官與官的關係是鬥爭，官與民的關係也是鬥爭。「鬥爭」已夠恐怖，套上了「階級」鬥爭更是猙獰。以鬥爭為成就、以鬥爭為生計的政治與社會，絕非幸福國家，也絕非幸福社會，亦無幸福人生。

「仁者，二人也」。中國文化以「仁」為「人與人」的關係。己立立人，己達達人。

馬毛以「階級鬥爭」來分化社會，中國文化則以「大同世界」來融合社會。甚至可說，用中國文化的精粹元素，禮運大同，可能更能趨向理想的社會主義。

性如湍水，決諸東則東流，決諸西則西流。中共應當對中國鬆手了，要將人性引入「仁者，二人也」，而不要再將人性導向「馬列主義基本原理」。

近年已有２Ｇ的說法，中國可謂已經接近世界的巔峰。中國必須拿出正確的「中國方案」，這個方案應當能夠昇華人性、光大文明，始不負十四億中國人及世界的期待。

中國如果正確了，世界也可能更接近正確。

完全專政的中共，對於已處百尺竿頭的中國能否在人性及文明上更上層樓，負有完全的責任。

從中共黨史看，毛澤東一人就把整個黨、整個國家帶錯了路，而鄧小平一人就把整個黨、整個國家帶對了路。一人喪邦，一人興邦。專政有走錯路的絕對風險，但專政也有帶對路的絕對能力。

其實，鄧小平也不是僅憑一己之力就能起死回生。如前文所述，葉劍英、華國鋒、胡耀邦、趙紫陽，甚至天安門事件爆發的全國洶湧民意，皆是鄧小平改革開放的關鍵助力。中共若有第四次《歷史決議》，應當將這些未表揚於第三次《歷史決議》的英烈及六四廣場的鮮血貢獻載入史冊，才是公正。

試問：後廿大的中共當局，你們要把中國帶往何處？

普亭的「回復大俄羅斯榮光」夢碎，習近平的「中國夢」未圓。今日普亭，明日習近平？今日俄羅斯，明日中國？細思極恐。

中國是一個來自五千年前而將延綿無盡的人性與文明的載體，它不是專屬於中共，而是屬於十四億生靈的過去、現在與未來。

中共不可能永遠專政，但既然如今專政，就應對舉世矚目的「中國方案」負起完全的責任。何去何從？

正在崛起的中國，尤其不可被帶錯了方向，否則就是千古難贖。

中共的「五個自信」，必須再加一個「自省」。

自由是人性的本質，民主是文明的方向。這是一個台灣書生的批評與祝福。

中共何妨以超趕台灣的健保成就，作為廿大後的首要國家目標。

中共 六四 普亭

上一則

市長參選人掀深蹲PK 體能教練評蔣萬安「大方向正確」

延伸閱讀

普亭歸咎烏克蘭特務炸克里米亞橋 稱其「恐怖分子」

普亭歸咎烏克蘭特務炸克里米亞橋 稱其「恐怖分子」
俄國新指揮官蘇維羅基上任 以殘暴與貪腐出名

俄國新指揮官蘇維羅基上任 以殘暴與貪腐出名
克里米亞大橋爆炸 普亭明天召開聯邦安全會議

克里米亞大橋爆炸 普亭明天召開聯邦安全會議
撤軍或冒險分散兵力？克里米亞大橋爆炸 普亭陷兩難

撤軍或冒險分散兵力？克里米亞大橋爆炸 普亭陷兩難

熱門新聞

高雄李姓男子私自將熱水倒入超商的茶葉蛋鍋中，被超商索賠商譽損失。圖／本報系資料照

熱心過頭...為超商茶葉蛋鍋加熱水 台男遭求償3萬美元判賠19元

2022-10-02 12:30
龍應台。（記者林伯東／攝影）

西方挺台是「恐怖寵愛」龍應台：鼓吹戰爭者都是罪人

2022-10-05 21:06
哥倫比亞廣播公司「60分鐘」9日晚播出台灣重量級政治、經濟人士專訪。圖為張忠謀接受專訪。（截圖自「60分鐘」）

美節目專訪 張忠謀：台積電供世界晶片 台免於中攻打

2022-10-09 23:55
特斯拉執行長馬斯克提議把台灣變成中國一個特別行政區來防止衝突，而外媒彭博報導，在最壞的情況下，美國會考慮協助撤離台積電工程師。學者表示，這都凸顯美國對台灣不信任。（路透）

馬斯克「特區說」、傳美兵推護晶片 學者：對台不信任

2022-10-08 20:16
國民黨台北市長參選人蔣萬安（左起）、民進黨台北市長參選人陳時中與無黨籍台北市長參選人黃珊珊，日前出席羽球公益賽。(本報資料照片)

TVBS民調：周玉蔻風波後 蔣萬安支持度40% 黃珊珊23% 差距拉大

2022-10-04 02:29
台國安局長陳明通上午率相關情報機關首長列席外交及國防委員會，提出「國家情報工作暨國家安全局業務報告」。圖／取自台立法院直播

美要將台灣變成武器庫？國安局長回應了

2022-10-06 12:02

超人氣

更多 >
北京改口支持馬斯克言論：台灣可作為特別行政區

北京改口支持馬斯克言論：台灣可作為特別行政區
FT：美管制對中晶片出口 將釀全球科技業海嘯級衝擊

FT：美管制對中晶片出口 將釀全球科技業海嘯級衝擊
曼哈頓華埠中餐館招聘啟示滿街 無人應徵

曼哈頓華埠中餐館招聘啟示滿街 無人應徵
前中國網路審查員：李文亮過世促使我辭職

前中國網路審查員：李文亮過世促使我辭職
美節目專訪 張忠謀：台積電供世界晶片 台免於中攻打

美節目專訪 張忠謀：台積電供世界晶片 台免於中攻打