大屋頂下／嚴肅面對「中國方案」（下） 還好有鄧小平

拜登政府說「中國是美國唯一的系統性的敵手與競爭者」，足證中國崛起已是世界必須正視的現在進行式。

中國在近幾年的美中對抗中難謂勝出，但也並未敗北，因此世人不再將中國的「五個自信」不當一回事。歷史並未終結，「中國方案」勢必對人類歷史的走向發生重大影響。

中共 的專政體制與美國的自由民主體制，走到今日分庭抗禮的境地，大致是因世紀之交的三大世局變遷的影響所致。

一、全球化引起的國際競爭，抬高了政府的角色。民主政治是以權力分立及一人一票等機制來制衡政府，卻不能直接節制全球化後的國際競合。例如，科技優勢的國際角力，就必須訴諸國家操作，台積電及華為就是兩個顯例。因此，政府角色的競爭遂成全球化國際競爭的主要元素。

二、貧富差距擴大成了世界趨勢，網路經濟及ＡＩ的進展，更使社會愈來愈呈Ｋ型發展，國家介入二次分配及財富轉移的角色即成民間期待。這是經濟問題，也是社會問題，更是政治問題。政府的經濟治理轉向左傾及社會主義思維遂成必然與必要。

三、網路治理的差異，使民主社會更撕裂耗弱，使專政更強大。

這三大變遷的課題，正是民主政治及資本主義的弱項，相對卻是「專政舉國體制」的強項。這也正是各方開始正視中國崛起的重要原因。

美國式的自由民主體制如果造成你死我活的社會撕裂，失能失效，必將面對「為何民主／為誰民主」的惆悵與質疑。而中國是十四億人口的大國（約佔世界五分之一），如果永遠用專政體制經營一個低人權、低民主的「甕嬰社會」，則中國愈強大，恐怕對人類文明的傷害也愈大。

因此，這一場美中體制衝突與價值衝突，如今尚不到論是非成敗的時候，民主政體面對的課題是要提升治理能力，專政體制未來的功課則在提升道德高度。

北歐探索的「民主政治加社會主義」，提升國家介入，但維護個體尊嚴。這是美國及中國都做不到的，一直是可能發展的「福利國家／第三條路」。

中國如今的成就若要更上層樓，就應進入歷史的主軸線：自由是人性的本質，民主是文明的方向。不必唱衰中國，只是必須期勉中共。

本文認為，中共及中國應當有這個可能性。因為，中國有三個「還好」。

一、還好有鄧小平。中共建政後的前三十年是一段腥風血雨的歷史。那些悲劇皆因馬恩列斯毛的理論與實踐而起；因此中共若欲重建其黨國論述，即應淡出馬毛，至少不應再以「馬克思／毛澤東」為旗幟。

還好有鄧小平。他的「不論黑貓白貓」，可謂將馬克思與毛澤東關進了籠子裡，其「改革開放」完成了人類歷史上成果最豐碩的改制維新。若以毛澤東的誤入歧途，對照鄧小平的迷途知返，就能顯現中共有自我糾錯、更生再造的能力。那麼，何必死抱馬毛，為何不從鄧小平走出來？

鄧小平在六四 開槍，是政治汙點，但他的改革開放可謂也回應了六四。因此，他的終極歷史評價仍是「改革開放的總設計師」。

將中共的「人設」從馬毛向鄧小平移動。對內可放大提升所有中國人的情懷，對外可增加國際對中國崛起的信任與期待。

中國繼續抱著毛澤東，猶如德國如果仍然抱著希特勒，亦如俄國如果仍然抱著斯大林。

淡出馬毛，才能伐骨洗髓、脫胎換骨，重新作人。

二、還好有「中國特色社會主義」。鄧小平一輩發明「中國特色社會主義」，就是為了擺脫馬毛的捆綁。其實，中國特色社會主義高於並大於馬克思及毛澤東。若回到馬毛，將是作繭自縛。中國特色社會主義則是一隻開口的袋子，可以掏出掏進，進出自如，增添了成長與進取的可能性。

三、還好有中華文化。馬克思及毛澤東對中國最大的傷害，就是「以階級鬥爭為綱」的毒素已深入人心，毒化了人性。人與人的關係就是鬥爭。官與官的關係是鬥爭，官與民的關係也是鬥爭。「鬥爭」已夠恐怖，套上了「階級」鬥爭更是猙獰。以鬥爭為成就、以鬥爭為生計的政治與社會，絕非幸福國家，也絕非幸福社會，亦無幸福人生。

「仁者，二人也」。中國文化以「仁」為「人與人」的關係。己立立人，己達達人。

馬毛以「階級鬥爭」來分化社會，中國文化則以「大同世界」來融合社會。甚至可說，用中國文化的精粹元素，禮運大同，可能更能趨向理想的社會主義。

性如湍水，決諸東則東流，決諸西則西流。中共應當對中國鬆手了，要將人性引入「仁者，二人也」，而不要再將人性導向「馬列主義基本原理」。

近年已有２Ｇ的說法，中國可謂已經接近世界的巔峰。中國必須拿出正確的「中國方案」，這個方案應當能夠昇華人性、光大文明，始不負十四億中國人及世界的期待。

中國如果正確了，世界也可能更接近正確。

完全專政的中共，對於已處百尺竿頭的中國能否在人性及文明上更上層樓，負有完全的責任。

從中共黨史看，毛澤東一人就把整個黨、整個國家帶錯了路，而鄧小平一人就把整個黨、整個國家帶對了路。一人喪邦，一人興邦。專政有走錯路的絕對風險，但專政也有帶對路的絕對能力。

其實，鄧小平也不是僅憑一己之力就能起死回生。如前文所述，葉劍英、華國鋒、胡耀邦、趙紫陽，甚至天安門事件爆發的全國洶湧民意，皆是鄧小平改革開放的關鍵助力。中共若有第四次《歷史決議》，應當將這些未表揚於第三次《歷史決議》的英烈及六四廣場的鮮血貢獻載入史冊，才是公正。

試問：後廿大的中共當局，你們要把中國帶往何處？

普亭 的「回復大俄羅斯榮光」夢碎，習近平的「中國夢」未圓。今日普亭，明日習近平？今日俄羅斯，明日中國？細思極恐。

中國是一個來自五千年前而將延綿無盡的人性與文明的載體，它不是專屬於中共，而是屬於十四億生靈的過去、現在與未來。

中共不可能永遠專政，但既然如今專政，就應對舉世矚目的「中國方案」負起完全的責任。何去何從？

正在崛起的中國，尤其不可被帶錯了方向，否則就是千古難贖。

中共的「五個自信」，必須再加一個「自省」。

自由是人性的本質，民主是文明的方向。這是一個台灣書生的批評與祝福。

中共何妨以超趕台灣的健保成就，作為廿大後的首要國家目標。