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美節目專訪 張忠謀：台積電供世界晶片 台免於中攻打

美禁高階晶片輸中 衝擊台經濟

台灣新聞組／台北10日電
美國七日公布新的晶片出口管制措施，以牽制中國大陸透過晶片發展軍武。圖為美國總統拜登去年四月視訊出席半導體製造商與供應鏈峰會。（美聯社）
美國七日公布新的晶片出口管制措施，以牽制中國大陸透過晶片發展軍武。圖為美國總統拜登去年四月視訊出席半導體製造商與供應鏈峰會。（美聯社）

美國為鞏固科技霸權、圍堵高階晶片銷往中國，業界推演半導體業後續發展三套劇本，包括陸企與南韓記憶體廠衝擊大於台廠、全球記憶體市況將加速落底，以及2023年初高速運算相關需求將面臨短期亂流。專家認為，短期會付出半導體產業復甦更慢的代價，長期對台灣半導體實力乃至於經濟發展，都可能有負面影響。

台北中國時報報導，美國圍堵高階晶片銷往中國接連出招，除日前宣布的管制措施，祭出《晶片法》補助，同時拉攏台灣、南韓、日本組成「晶片四方聯盟」（CHIP4）等。台積電董事長劉德音曾說，公司營運與全球有緊密連結，材料、化學品、設備分別來自歐洲、日本、美國等。會計師張陳浩表示，這凸顯半導體是高度分工產業，但美國現在要畫分壁壘，打斷現有供應鏈最佳配置，但重新鏈結需要時間，可能讓現在面臨庫存去化問題的半導體產業，景氣復甦更慢。

經濟日報報導，經濟部9日表示，台灣半導體及相關產業長期服務全球客戶，除了恪遵台灣法令外，也會配合下單國際客戶的需求及客戶在地國的規範。整體來說，初步判斷，此次美方新禁令對台灣「影響有限」。

業界人士分析，這次美國新禁令最受矚目之處，在於白宮直接點名台積電、三星等晶圓代工廠「不准協助陸企生產先進高速運算與AI晶片」，由於台積電是全球最大先進高速運算與AI晶片代工廠，首當其衝。

惟新禁令中，記憶體也屬限制範圍，三星在晶圓代工與記憶體兩頭受創，受衝擊程度不亞於台積電，南韓另一記憶體巨擘SK海力士在大陸也有龐大產能，也將受波及。

根據美方對大陸記憶體的最新規範，明確列出限制18奈米以下DRAM及128層以上儲存型快閃記憶體（NAND Flash）產品與設備，也不能在大陸生產。

業界分析，相關限制將限縮不少大廠在大陸擴充記憶體的能力，預料擴充轉進其他區域需時間，在現階段記憶體市況供過於求之際，相關措施將有助大幅縮減產出，有助市況加速落底。

第三是2023年初高速運算相關需求將面臨短期亂流，包括台積電、三星都會受影響，科技市調機構集邦科技認為，目前全球高速運算晶片多半委由台積電製造，若未來美系廠商無法出口至中國大陸或陸企無法開案投片，將對未來先進製程訂單有負面影響。

另外，三星來自中國大陸高速運算與AI晶片客戶占比高於台積電，業界人士認為，若三星後續為彌補晶圓代工訂單缺口並爭取更多美系客戶，恐更積極發動價格競爭。

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