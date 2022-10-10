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回應馬斯克特區說 蕭美琴：台灣自由民主不賣

台灣新聞組／台北10日電
駐美代表蕭美琴在推特表示，台灣賣很多產品，但我們的自由民主不是賣的。（取財自推特）
駐美代表蕭美琴在推特表示，台灣賣很多產品，但我們的自由民主不是賣的。（取財自推特）

美國特斯拉公司創辦人馬斯克接受英國金融時報訪問時說，建議台灣成為中國的「特別行政區」，避免台海衝突。對此，駐美代表蕭美琴昨天在推特表示，台灣賣很多產品，但我們的自由民主不是賣的。

台北中國時報報導，蕭美琴表示，任何關於台灣未來的建議都必須和平決定、不受脅迫，並且尊重台灣人民的民主意識。

各國網友也在蕭美琴推文中留言，建議台灣在馬斯克撤回聲明之前，應該拒絕和馬斯克做生意。還有網友表示，自由不應該被出售，但台灣必須準備好盡可能獨自作戰，或者加入北約聯盟，光靠美國只會讓台灣更糟。

本報系聯合報報導，民進黨台北市長參選人陳時中對馬斯克的談話，第一時間稱讚馬斯克是傑出企業家，回應內容「還要再討論」，後大轉彎改口說馬斯克說法不智，要嚴正抗議。

無黨籍台北市長參選人黃珊珊說，馬斯克是外國人，他的言論說三道四根本不用理會，不知道陳時中說法為何轉來轉去，當然可能有很多個人或政黨利益，或是外交有什麼問題。

黃珊珊質疑，抗中保台不是民進黨神主牌嗎？什麼時候碰到企業家就轉彎？但「陳時中雙標也不是一天兩天的事」。

「我們都愛中華民國、我們都愛台灣。」國民黨台北市長參選人蔣萬安酸陳時中「不是一直喊說要當抗中保台領頭羊嗎」？中華民國是主權獨立國家，台灣絕對反對一國兩制。

國民黨桃園市長參選人張善政表示，他覺得所有人立場都一樣，就是捍衛中華民國、守護台灣，這（特別行政區）沒有討論空間。

陳時中說，說法沒有急轉彎，馬斯克是大商人，他本以為馬斯克要來台灣投資，認為要謹慎了解再跟大家報告。抗共保台是他一直不變態度，了解後認為這樣的講法對台灣非常不禮貌、不應該，就表達沉痛抗議。

民進黨新北市長參選人林佳龍說，馬斯克覬覦中國市場，與魔鬼交易，台灣不會、也不應成為中國的特別行政區。否則就會跟香港西藏一樣，沒有主權、沒有產權，也沒有珍惜的人權。

馬斯克 陳時中 中華民國

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