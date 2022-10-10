黑白集／蔡政府讓台變軍火庫 難怪馬斯克妄議特區說

美國電動車大廠特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）。（路透）

特斯拉 執行長馬斯克 上知太空、下懂電動車，但談到台灣問題，他可就太天真。這老兄偏偏愛現，獻計說可把台灣變成中國的「特別行政區」，以避免台海衝突。對此，兩岸都不領情。陸委會說他是為了投資利益，台灣人民不會接受；北京 則嗆稱這是中國「內政問題」，要他別妄加議論。

這回，馬斯克真的是撈過界了。他擔心台海發生戰爭，會使全球經濟下跌30%，這倒不是杞人憂天。但他主張把台灣變成一個「特別行政區」，讓北京取得台灣部分「控制權」，這算哪門子解方？一個國家的主權，可以這樣隨便說說就切割讓渡掉嗎？

馬斯克的主張，當然惹惱台灣人。許多台派人士已發誓，把特斯拉當成「拒絕往來戶」。但是，陸委會竟只說馬斯克是為了自己在對岸的投資利益，卻不就中華民國的主權問題嚴肅糾正對方，這是避重就輕，更軟弱到家。

最大的問題在，蔡政府任由台灣議題被綁在「美中對抗」中炒來炒去，全球都覺得台灣危在旦夕，卻不了解兩岸爭端的本質為何，馬斯克才會天真地說出「交出控制權」。近日，美媒稱美國要把台灣變成「巨大軍火庫」，美官員則稱兩岸一旦開戰，美國將摧毀台積電所有設施，以免為中國大陸所用。蔡政府抗中多年，只換得一堆武裝化、矮化、摧毀台灣的想法，老百姓作何感想？（轉載自聯合報）