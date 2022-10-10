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新聞評論／雙十號召守土衛國 真備戰？賣芒果乾？

聯合報社論
雙十前夕，台、日學生樂儀隊9日在自由廣場交流演出，圖為北一女儀隊表演操槍術。（記者邱德祥／攝影）
雙十前夕，台、日學生樂儀隊9日在自由廣場交流演出，圖為北一女儀隊表演操槍術。（記者邱德祥／攝影）

今年雙十主題是「守土衛國，你我同行」。近十幾年來的雙十主題，都是以凸顯歡欣和樂氣氛和團結奮進精神，來迎接中華民國的生日；今年以「守土衛國」做為雙十主題，打破了和平繁榮的景象，也反映了兩岸情勢的嚴峻。雙十籌備委員會主委、立法院長游錫堃介紹雙十主題時，更從1895年乙未戰爭講到俄烏戰爭，強調今年雙十守土衛國，要提升防衛意志，保衛台灣、保衛家國。但這次，是叫賣「芒果乾」，還是認真備戰？

台灣已經成為世界關注的戰爭熱點，去年英國《經濟學人》雜誌就形容台灣是「地球上最危險的地方」。俄烏戰爭沒有完全轉移各國對於台海可能爆發衝突的關切，國際社會還把俄烏戰爭的決策、過程與場景，直接搬到台海模擬上映。在解放軍圍台軍演後，今年雙十加映戰爭主題，似乎也想證明，蔡政府不是只會空口叫賣芒果乾。問題是，如果沒有美國爸爸，蔡政府連加工販售芒果乾都不行了。

雙十節前夕，《紐約時報》有關美國打算將台灣建成巨大軍火庫的報導，或許就比蔡政府在國慶精心布置的國防戰力展示，還能「振奮人心」。美國想要武裝台灣成為「刺蝟之島」，在面對中國大陸侵略時，能撐到美國或其他國家決定介入。為此，美國已修改台灣建軍方向，指導台灣防衛構想與戰備整備；例如，要求台灣年輕人延長兵役，拒絕傳統大型軍武系統採購，而未來的龐大軍火庫裡，也將屯滿「打了就跑」的小型機動性武器。

美國的目的，是要把台灣打造成布滿武器的「豪豬」。而台灣變成巨大軍火庫的主要意義：一是美國認真看待北京的底線與犯台的可能性；二是要大幅提高解放軍武力犯台的代價；三是台灣也要不惜付出戰火焚城的代價；四是最重要的，讓台灣能撐到美國或其他國家派兵護台；當然，紐時明說，如果美國或其他國家願意派兵的話。

美國總統拜登四度提到美軍保衛台灣，美國在台協會主席莫健解釋，台灣關係法載明，有人企圖以武力改變台灣地位，美國必須有所行動，這就是拜登的意思。對於台灣軍火庫，國安局長陳明通也認為，美國對台戰略清晰，美國絕對有決心實現台灣關係法。蔡政府樂觀期待拜登出兵護台，中國大陸將付出高昂代價，台灣淪為焦土在所不惜；但拜登政府認真看待北京警告，努力建立護欄，躲在美國羽翼下的蔡政府，卻無視北京維持底線的決心，還有意無意衝撞護欄。

美國正在全面遏阻中國崛起，但維持競爭，避免戰爭；美國也想拖垮俄羅斯，但只假手烏克蘭，自己絕不出兵。美國從不手軟，但嚴肅面對中、俄對手的底線和恫嚇。例如，美國眾院議長裴洛西執意訪台，拜登與習近平通話，建立護欄；對於《台灣政策法》，拜登政府也協調刪除或弱化象徵意義條文。俄羅斯侵烏受挫，拜登警告世界正面臨古巴飛彈危機以來的最大核戰威脅；拜登很清楚俄羅斯總統普亭提到核武時「不是在開玩笑」，認真看待這場「世界末日」風險。

其實，當美國打算以提高武力犯台成本，來遏止解放軍的行動和意圖時，可能已經低估了中國人在民族大義前不惜一切代價的決心。但從裴洛西訪台到台灣政策法，拜登政府踩了煞車後，蔡政府還猛加油。蔡政府眼裡只有美國靠山，無視對手存在，踩紅線以為勇，切香腸以為智，挑動敏感神經以為樂，不思避戰之責與止戰之道，國慶號召守土衛國，人民不知捍衛哪國，如何同行？

拜登 北京 解放軍

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