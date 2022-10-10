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蔡英文雙十講話：打造韌性國家 藍：別淪口號治國

台灣新聞組／台北10日電
今年國慶晚會9日晚在桃園陽光劇場舉行，蔡英文總統（左）及國慶籌備委員會主任委員、立法院長游錫堃（右二）出席致詞。（記者胡經周／攝影）
今年國慶晚會9日晚在桃園陽光劇場舉行，蔡英文總統（左）及國慶籌備委員會主任委員、立法院長游錫堃（右二）出席致詞。（記者胡經周／攝影）

今天是雙十節，蔡英文總統將發表「給世界一個更好的台灣─堅韌之島、韌性國家」講話，總統表示疫後挑戰更大，包括通膨和經濟衰退風險、持續進行中的全球供應鏈重組、極端氣候帶來的異常災變、自由民主世界秩序遭受挑戰，國人必須沉著面對、共同解決。國民黨則指，蔡政府若不去面對問題，只會淪為口號治國。

蔡總統歷年國慶談活重點 製表／政治組 資料來源／總統府
蔡總統歷年國慶談活重點 製表／政治組 資料來源／總統府

去年雙十講話，蔡總統以「四個堅持」回應中國大陸對台多項舉措，今年雙十節總統表示不僅要站穩去年所提「四個堅持」立場，更要透過強化「四大韌性」以打造更強韌的「韌性國家」，作為國家發展目標。

蔡總統今年講話涵蓋疫情、內政、兩岸與國防四大部分。第一部分，蔡總統將提及疫情，雙十節的三天後，也就是10月13日，邊境管制即將放寬，意味台灣將擺脫疫情的陰霾，邁向正常生活。

第二部分，總統強調「下波挑戰當前，冷靜面對、共同解決」。蔡英文指疫後的世界秩序正在劇烈變化，包括全球通膨和隨之而來的經濟衰退風險、持續進行中的全球供應鏈重組、極端氣候帶來的異常災變、自由民主世界秩序遭受挑戰等，下一個階段挑戰更大，台灣必須沉著面對、共同解決。

第三部分總統表示接下來的任期不僅要站穩「四個堅持」的立場，更要透過強化「四大韌性」，以打造更強韌的「韌性國家」，作為國家發展目標。

四個堅持分別為堅持自由民主的憲政體制、堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬、堅持主權不容侵犯併吞及堅持中華民國台灣的前途，必須遵循全體台灣人民的意志。四大韌性包括打造更精實的經濟產業、社會安全網、民主自由體制及國防戰力。

總統表示必須透過三個面向持續強化國家的民主韌性，首先是讓自由民主體制成為全民共識；其次則是強化資訊的透明、強化錯假訊息的辨識；第三是持續深化國際合作、緊密連結民主盟友。

對蔡英文雙十講話，國民黨文傳會主委、立委洪孟楷昨天表示，蔡政府強調四大韌性，但若不去面對問題點，還是會淪為口號治國；其中，經濟層面一味追求股市指數，濫用政府基金護盤，證明只是注重表面功夫的政府；社會安全網從上任第一年就在勾勒，直到今年仍發生殺警事件，可見實際落實更加重要。

國民黨立委曾銘宗表示，蔡政府執政六年多了，「感受不到她讓我們成為一個更好的國家」；在兩岸關係上，人民對兩岸關係逾五成不滿；經濟發展方面，低薪情況非常嚴重，超過27%勞工平均薪資僅3萬元台幣（約945.6美元）以下，經濟發展成果只有少數人享有。

民眾黨團總召邱臣遠說，若台海發生衝突，不只是兩岸戰事，會牽動整個亞太區域情勢，甚至衝擊全球經濟；反對外來勢力、北京以武力威脅台灣或製造恐嚇，是跨黨派的全民共識，「我們的態度是不求戰，但要備戰」，期待執政黨用智慧來解決兩岸間衝突。

疫情 國民黨 蔡英文

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