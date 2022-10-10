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「台灣國慶日」 林濁水諷「後現代、混搭」太神奇

記者歐陽良盈／台北10日電
民進黨前立委林濁水。（本報資料照片）
民進黨前立委林濁水。（本報資料照片）

今天是雙十節，前總統馬英九日前呼籲蔡政府應該繼續用「中華民國國慶日（Republic of China National Day）」，勿以「Taiwan National Day」（台灣國慶日）作為雙十節的英文名稱。前立委林濁水在臉書發文，指10月10日變成「Taiwan National Day」（台灣國慶日）「簡直太神奇，太曲折了」。

林濁水表示，中國革命黨人拋頭灑熱血後，雙十節成了中國人代代相傳的建國神話、神主牌，而那時革命黨領袖孫文的立場是「中國是中國，台灣是台灣」，中國應該推翻滿清，驅逐韃虜，台灣應該獨立；不料，如今雙十被和武昌起義毫不相干的一群人的後代「山寨成Taiwan National Day」後加以奉祀，「真夠後現代，真夠混搭」。

林濁水還說，談奉祀就想到忠烈祠，裡面在各次戰役陣亡或殉職者，因烈成神而受祀是合理的，但統治者對待泰源革命、陳智雄等則站穩中國立場，不由下而上崇其為烈士入祀，另由中華民國蔡政府由上而下賜予「平反」，轉型正義成如此模樣，令人痛心。

相對於藍營要求正名「中華民國國慶日」，民進黨立委管碧玲表示，聯合國憲章沒有改，創始會員國、常任理事國還是中華民國，但聯合國用2758決議文，決議由中華人民共和國的政府來代表中華民國，她認為國慶日不能只有慶祝中華民國國慶，要慶祝的是中華民國台灣或台灣的國家慶典。

管碧玲說，台灣面臨歷史包袱和國安挑戰，雙十節慶祝的形式，必須把歷史包袱和政治現實交揉起來，其間的模糊、矛盾，為的都是保護台灣的主權獨立。

中華民國 聯合國 馬英九

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