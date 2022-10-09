華府智庫CSIS調查：台企重構布局 或重塑與中關係

甘斯德（Scott Kennedy）（左）近期在華府智庫CSIS發表報告指出，台企在全球遷移動向值得關注。圖為8日，甘斯德與中國外交部副部長謝鋒（右）會見畫面。（取材自中國外交部）

在中美台地緣政治變動下，台企產業遷移動向通常較被忽略。對此，美國華府 智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）近期發布報告指出，有超四分之一（25.7%）在中國具有實際運營的受訪台企，已經把其部分的生產或採購活動轉移到中國境外，此外，有33.2%台企稱，正在考慮該選項，但還未行動。調查也顯示，在維持台灣技術優勢選項上，有達35.4%的受訪台企選擇「應擴大台灣自身的研發支出」。

該調查報告由長期關注中國經濟發展和兩岸經貿的甘斯德（Scott Kennedy）發表。報告共調查了525家台企，調查時間落在今年7月25日至8月1日間，位於美眾議院院長裴洛西 （Nancy Pelosi）來訪之前。而受訪台企，對中國市場參與程度很高，有60.8%受訪企業在中國擁有持續運營的業務。有25.9%的受訪企業，從中國市場獲得了該公司四分之一或更多的收入。

在對中美台局勢看法上，有38.7%的台企「非常同意」或「比較同意」在未來5年內，中國和美國可能將出現「某種軍事衝突」的判斷。但也有37.5%的台企「比較不同意」這一判斷，另有13.0%的受訪企業對此判斷「非常不同意」。

另外，認同「良好的中美關係符合其企業的利益」的台企，合計達76.0%，其中有29.7%企業「非常同意」，46.3%的受訪企業對此「比較同意」。但也有合計18.9%的受訪企業持「不同意」的看法。

而在兩岸關係上，有76.3%的受訪企業同意「台灣需要減少對中國的經濟依賴」，只有21.2%的企業不同意；有67.0%企業同意「台灣應擴大對與中國高科技貿易和投資 的限制」。只有29.4%的受訪企業不同意。

報告中也提到，地緣政治風險升高，除促使一部分台企考慮從中國轉出生產或採購活動外，還有一部分台企已經或正考慮把生產或採購從台灣轉移出去。有13.0%企業表示已從台灣轉出製造或採購活動至其他地方；20.8%的企業則正在考慮這一選項，但尚未採取行動。還有54.3%的企業表示並不考慮這麼做。

研究提及，受訪台企考慮、或已經做出從中國、甚至從台灣遷出部分業務的決定，背後動機十分複雜，這些因素建立在對穩定、可預測性和安全的渴望。報告稱，兩岸經濟仍然高度依存，且或將繼續保持下去。不過，隨著台灣企業和其他跨國企業一樣，都在重新組織其生產活動，並將其生產在區域內多樣化，這可能會使得台企和中國的關係因某些因素出現弱化和重塑，並以十年前人們無法預見到的方式開展。