我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市警打擊犯罪 部署700新血進駐治安熱區

紐約外食貴、服務差 民眾寧可自煮

華府智庫CSIS調查：台企重構布局 或重塑與中關係

記者黃雅慧／即時報導
甘斯德（Scott Kennedy）（左）近期在華府智庫CSIS發表報告指出，台企在全球遷移動向值得關注。圖為8日，甘斯德與中國外交部副部長謝鋒（右）會見畫面。（取材自中國外交部）
甘斯德（Scott Kennedy）（左）近期在華府智庫CSIS發表報告指出，台企在全球遷移動向值得關注。圖為8日，甘斯德與中國外交部副部長謝鋒（右）會見畫面。（取材自中國外交部）

在中美台地緣政治變動下，台企產業遷移動向通常較被忽略。對此，美國華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）近期發布報告指出，有超四分之一（25.7%）在中國具有實際運營的受訪台企，已經把其部分的生產或採購活動轉移到中國境外，此外，有33.2%台企稱，正在考慮該選項，但還未行動。調查也顯示，在維持台灣技術優勢選項上，有達35.4%的受訪台企選擇「應擴大台灣自身的研發支出」。

該調查報告由長期關注中國經濟發展和兩岸經貿的甘斯德（Scott Kennedy）發表。報告共調查了525家台企，調查時間落在今年7月25日至8月1日間，位於美眾議院院長裴洛西（Nancy Pelosi）來訪之前。而受訪台企，對中國市場參與程度很高，有60.8%受訪企業在中國擁有持續運營的業務。有25.9%的受訪企業，從中國市場獲得了該公司四分之一或更多的收入。

在對中美台局勢看法上，有38.7%的台企「非常同意」或「比較同意」在未來5年內，中國和美國可能將出現「某種軍事衝突」的判斷。但也有37.5%的台企「比較不同意」這一判斷，另有13.0%的受訪企業對此判斷「非常不同意」。

另外，認同「良好的中美關係符合其企業的利益」的台企，合計達76.0%，其中有29.7%企業「非常同意」，46.3%的受訪企業對此「比較同意」。但也有合計18.9%的受訪企業持「不同意」的看法。

而在兩岸關係上，有76.3%的受訪企業同意「台灣需要減少對中國的經濟依賴」，只有21.2%的企業不同意；有67.0%企業同意「台灣應擴大對與中國高科技貿易和投資的限制」。只有29.4%的受訪企業不同意。

報告中也提到，地緣政治風險升高，除促使一部分台企考慮從中國轉出生產或採購活動外，還有一部分台企已經或正考慮把生產或採購從台灣轉移出去。有13.0%企業表示已從台灣轉出製造或採購活動至其他地方；20.8%的企業則正在考慮這一選項，但尚未採取行動。還有54.3%的企業表示並不考慮這麼做。

研究提及，受訪台企考慮、或已經做出從中國、甚至從台灣遷出部分業務的決定，背後動機十分複雜，這些因素建立在對穩定、可預測性和安全的渴望。報告稱，兩岸經濟仍然高度依存，且或將繼續保持下去。不過，隨著台灣企業和其他跨國企業一樣，都在重新組織其生產活動，並將其生產在區域內多樣化，這可能會使得台企和中國的關係因某些因素出現弱化和重塑，並以十年前人們無法預見到的方式開展。

裴洛西 投資 華府

上一則

回應對手批判 侯友宜：雙十好日子 市民是我的主角

延伸閱讀

檀香山台僑慶雙十 睽違2年線下同樂

檀香山台僑慶雙十 睽違2年線下同樂
台海風險升 全球晶片業傷腦筋 路透：世界短期難捨對台依賴

台海風險升 全球晶片業傷腦筋 路透：世界短期難捨對台依賴
第一夫人吉兒訪舊金山 參加防癌活動

第一夫人吉兒訪舊金山 參加防癌活動
路透:全球晶片業重估台海開戰風險 卻很難擺脫對台依賴

路透:全球晶片業重估台海開戰風險 卻很難擺脫對台依賴

熱門新聞

高雄李姓男子私自將熱水倒入超商的茶葉蛋鍋中，被超商索賠商譽損失。圖／本報系資料照

熱心過頭...為超商茶葉蛋鍋加熱水 台男遭求償3萬美元判賠19元

2022-10-02 12:30
龍應台。（記者林伯東／攝影）

西方挺台是「恐怖寵愛」龍應台：鼓吹戰爭者都是罪人

2022-10-05 21:06
國民黨台北市長參選人蔣萬安（左起）、民進黨台北市長參選人陳時中與無黨籍台北市長參選人黃珊珊，日前出席羽球公益賽。(本報資料照片)

TVBS民調：周玉蔻風波後 蔣萬安支持度40% 黃珊珊23% 差距拉大

2022-10-04 02:29
台國安局長陳明通上午率相關情報機關首長列席外交及國防委員會，提出「國家情報工作暨國家安全局業務報告」。圖／取自台立法院直播

美要將台灣變成武器庫？國安局長回應了

2022-10-06 12:02
高雄謝姓男子開車前往鳳山一間餐廳用餐，並將寵物狐獴留在車上開窗通風，不料狐獴卻自行解開胸背帶跳車逛街，經報警協尋後，順利尋回。（高市鳳山警分局提供/中央社）

趁主人用餐 狐獴自行解繩跳車逛大街 市警尋回

2022-10-04 14:06
經濟部8日強調，台灣的經濟已經和全世界包含中國的經濟交織在一起，台海的穩定和安全才是最好的供應鏈投資。(新華網)

北京犯台時美優先撤離台灣晶片工程師？ 經濟部回應了

2022-10-08 05:30

超人氣

更多 >
爆發財務危機的恒大許家印 2.3億買下英國最貴豪宅

爆發財務危機的恒大許家印 2.3億買下英國最貴豪宅
克里米亞大橋爆炸 恐激怒普亭惡化戰爭

克里米亞大橋爆炸 恐激怒普亭惡化戰爭
佛奇：冬天恐有新冠病毒新變異株 可能更易傳播

佛奇：冬天恐有新冠病毒新變異株 可能更易傳播
拜登「核戰世界末日說」震驚全球 幕僚忙滅火

拜登「核戰世界末日說」震驚全球 幕僚忙滅火
成龍女兒吳卓林遭目擊排隊領免費食物「穿得像流浪漢」

成龍女兒吳卓林遭目擊排隊領免費食物「穿得像流浪漢」