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馬斯克提「台灣變中國特區」 馬英九：這是一國兩制

台灣新聞組╱台北9日電
特斯拉執行長馬斯克。(路透)
特斯拉執行長馬斯克。(路透)

電動車大廠特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）接受媒體訪問談到兩岸局勢，建議台灣成為特別行政區； 前總統馬英九說，「他這個看法是一國兩制，我們無法接受」；台北市長柯文哲表示，「他講他的，我們做我們的」，做每天該做的事，台灣是一個獨立自主國家，該怎麼幹、就怎麼幹。

全球首富馬斯克日前為俄羅斯與烏克蘭戰爭構思和平計畫，引來烏方譴責，如今又為解決中國與台灣之間的緊張關係獻計，建議把台灣的部分控制權交給北京當局，讓台灣成為「特別行政區」。

國民黨立委江啟臣被問到馬斯克說台灣應特區化時指出，台海兩岸衝突無可避免，建議台灣香港化一事說，可見全世界現在多麼關心台海安危，國家的安全最大責任就是帶領國家的總統，10日是國慶日，蔡英文總統應好好回答這個問題。

江啟臣指出，他做為地方民意代表，很了解民眾的心情，馬斯克會講這樣的話，凸顯全世界對台海問題的憂心，大家都不願意看到戰爭帶來的迫害，包括對全球經濟的影響。美、中、台三邊加起來GTP大約是全世界的50％，貿易量近全世界貿易量一半。

對此，新北市長侯友宜以簡單、堅定的口氣表示：「捍衛中華民國，守護台澎金馬這塊土地，是我們所有人的決心、意志，永不動搖！」台北市長柯文哲則表示，他講他的，我們做我們的，繼續做每天該做的事。

民進黨台北市長參選人陳時中表示，此舉將對台灣的安全造成影響，必須嚴正抗議。他說，馬斯克是成功的企業家，有一定的想法，但對於兩岸錯綜複雜的關係，還是需要進一步討論。

桃園市長鄭文燦表示，香港經驗證明一國兩制失敗，要台灣併入中國大陸的說法一廂情願，且不切實際。

高雄市長陳其邁表示，以馬斯克的創新精神，他可以自己試試看，讓自己企業變成大陸國家企業的一部分，「可以先實驗看看有沒有效，就可以清楚為何他的建議在台灣會行不通」。

特斯拉執行長馬斯克建議把台灣部分控制權交給北京當局，前總統馬英九表示，「這看法是...
特斯拉執行長馬斯克建議把台灣部分控制權交給北京當局，前總統馬英九表示，「這看法是一國兩制」。(本報資料照片)

馬斯克 香港 柯文哲

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