美國護晶片優先 學者：對台不信任

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）提議把台灣變成中國一個特別行政區來防止衝突，而外媒彭博（Bloomberg）報導，在最壞的情況下，美國會考慮協助撤離台積電工程師。學者表示，這都凸顯美國對台灣不信任。（路透）

特斯拉執行長馬斯克 （Elon Musk）稱台灣衝突不可避免，並提議把台灣變成中國大陸一個特別行政區來防止衝突。彭博（Bloomberg）報導，在最壞的情況下，美國會考慮協助撤離台灣的高技能晶片 工程師。

學者嚴震生表示，這都凸顯美國對台灣不信任，把台灣當棋子；學者蘇紫雲則認為，台積電 在世界影響力強，台灣應趁「矽盾」效果強時，加快提高國防實力，加強和他國的互信及互動力道。

政治大學國際關係研究中心研究員嚴震生表示，美國早在二戰時，就有保護德國科學家移居美國前例，因此就算真有計畫網羅台積電工程師也毫不意外，再加上馬斯克的說法，都是凸顯美國對台灣不信任，且也顯示美方對於兩岸評估，最重點是在台積電。

嚴震生指出，以這些案例來看，美國人雖表面上喊民主、人權來「抗中」，但戰爭若爆發，美方實際上會以保障台積電、獲得晶片為主，還是真的出力協防台灣，還很難說。台灣現不應盲目全盤追隨美國抗中策略，要強化自己在美、中之間的角色，避免淪為棋子。

國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲則分析，馬斯克的說法，也是源自於擔憂台積電晶片遭破壞、衝擊世界經濟，因為美國現在九成以上高科技產品的高階晶片，都來自於台積電。

但蘇紫雲強調，顯示台積電在國際「護國神山」的影響力，現在既然有「矽盾」讓台灣更重要，一方面台灣應加強科技管理，防止台積電人才及技術外流，另方面藉此加強發展國防實力，讓台灣在和其他國家互動時，更可信及可靠。