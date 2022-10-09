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黑白集／無言直面憲法 綠偷換概念喊愛台

黑白集
行政院長蘇貞昌針對前總統馬英九呼籲不要用台灣國慶日，蘇貞昌表示，領高官俸祿，不要自己對台灣沒感情還要批評。(中央社)
行政院長蘇貞昌針對前總統馬英九呼籲不要用台灣國慶日，蘇貞昌表示，領高官俸祿，不要自己對台灣沒感情還要批評。(中央社)

前總統馬英九呼籲不要以「Taiwan National Day」（台灣國慶日）作為國慶英文名稱，民進黨政府好似撿到槍，馬英九再次成為各種「不愛台」指控的箭靶。只是，民進黨偷換概念的路數，還能收割多少政治紅利？

每年國慶，總要歷經攻防。今年國慶，民進黨政府偷換了兩種概念。首先是表相的「中華民國雙十國慶」符碼，從猶如60支尖銳飛鏢、四政黨代表色組成最不像雙十的「盾牌」主視覺，到僅紀念品包裝出現豆般大的國旗，再到偷渡「英文台獨」，就只差總統沒親口說出慶祝「台灣國國慶日」而已。

馬英九呼籲國慶正名，期盼蔡英文闡明憲法、釐清與對岸的關係，本係基於他一貫「遵守中華民國憲法」的直球對決；反觀完全執政的民進黨，既無膽修憲搞台獨，國慶日又無顏直面憲法與國號，只好再次偷換概念，一切歸於愛台。行政院長蘇貞昌扣帽「對台灣沒感情」，民進黨立院幹事長羅致政潑紅漆「中共沒跳馬先跳」，國慶籌備會秘書長陳宗彥鬼扯「其他的鄉愁」…，既口水又跳針。

馬英九的疾呼，放在如今政治大環境下，誠然有些唐吉訶德似的孤涼，卻是對今年國慶主題「守土衛國」究竟衛哪一國的靈魂拷問；相較之下，綠營偷換概念的閃躲，哪裡還有國慶主視覺「榮耀盾牌護國」所欲營造的氣魄？

民進黨 馬英九 中華民國

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