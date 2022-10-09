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蔡政府喊著國防自主 演著狸貓換太子

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台灣政府多年來希望藉著對美軍購爭取工業合作，但因台方與美商夾著美國政府，工合往往變成只會象徵性「作功德」。(圖：國防部提供)
台灣政府多年來希望藉著對美軍購爭取工業合作，但因台方與美商夾著美國政府，工合往往變成只會象徵性「作功德」。(圖：國防部提供)

明年度國防預算送至立院，自製巡防艦由一艘4500噸級，改為兩艘2000噸級，備受關注。海軍解釋，面對共軍近日在台灣周邊發起灰色威脅，台方須有足夠艦隻方可因應；然而計畫生變風聲，去年底就已傳出，可知說詞只是找台階下，真正理由是原規畫裝用相位陣列雷達的「小神盾艦」，中科院始終困於技術瓶頸，只好臨陣改為「造得出來」的產品，雖然技術水平不及，至少可頂替逾齡除役的舊艦。一齣巡防艦「狸貓換太子」戲碼，演盡「國防自主」困境。

蔡政府提產業政策，慣以「組國家隊，打世界盃」為口號，國防領域更是大內宣重點。國安團隊揚言，未來軍備引進將由中科院主導，能夠自製，就不外購。然而六年下來，此類壯語逐漸消失，對美軍購清單更不乏原本高調宣稱自製之作。例如前年美國宣布出售MQ-9B無人機，中科院早就有類似的騰雲機，2017年底蔡總統親率媒體參觀，宣稱即將量產，但至今未脫離測試階段。類似問題不只一端，癥結是過度強調宣傳聲量，盤算選票效應，不重視計畫可行性，甚至流於一廂情願的樂觀。

既然標榜「國防產業」，就須從產業角度看問題，技術與市場是必要條件。現代化武器極精密也極昂貴，台灣除了半導體等少數領域，其他科技範疇實非全球最尖端；更大問題是光靠國軍需求無法撐起足夠市場規模，卻得負擔同等級研發成本，自製價格必然居高不下，性能與可靠度反而落後，更往往缺乏持續改良進步空間。

其實，所謂「國防自主」不過是相對標準，即使美國所生產的武器裝備中，仍包括大量來自他國的原料與零件；最新的星座級巡防艦，甚至是引進義大利設計在台灣生產。台方條件遠遠不及，自然不可耽溺於自創品牌的迷思。就像台積電是台灣企業在國際市場獨占鰲頭的代表，但並非追求完整的消費端產品，而是專注於晶圓製造領域，關鍵技術維持領先，不僅是全球產業鏈不可或缺一環，更構成戰略資本，發揮「護國神山」效果。

新興國家跨足軍備外銷，另一可能途徑是預判市場潛在需求，同時與國際大廠合作。例如南韓在美商洛克希德馬丁技術協助下，完成T-50教練機與衍生型FA-50攻擊機，又與洛馬合作在全球促銷，正是著眼於許多國家不需要也買不起昂貴的下一代先進戰機；客戶對韓國飛機可能信心不足，但有洛馬背書加持，便是爭取訂單的大利多。

台灣面臨的外交等客觀環境，不如其他國家，要發展國防產業，更應將有限資源集中於少數關鍵項目。只有如潛艦等具迫切需求又無法購得的產品，即使自製品註定性價比不高，也非做不可。推動國防產業，不應政治內宣掛帥，更不宜相關市場早已成為「紅海」，還在跟風他人車尾燈。

進一步說，所謂「國防自主」，不該只限於軍備範疇，在國家戰略、生存目標上，更應有自己的判準，但蔡政府在這方面的表現，問題更多、更嚴重。建軍方向操諸美國，防衛構想受美指導；美國要把台灣建成「巨大軍火庫」，塞滿的武器，哪項由台灣選擇或決定？

台灣當然應該力促美國落實對台保證，提升台美軍事交流，然而，政府與民眾也須保持清醒，記得美國友台動作的原始理由，是滿足美方自身的戰略利益。看到華府或其他國家與北京對立，就以為對方可以當台灣的靠山，如此一廂情願的思維，絕對是更嚴重的「國防不自主」，對國家傷害更大，更值得深刻戒懼。

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