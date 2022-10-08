馬斯克「特區說」、傳美兵推護晶片 學者：對台不信任

特斯拉執行長馬斯克提議把台灣變成中國一個特別行政區來防止衝突，而外媒彭博報導，在最壞的情況下，美國會考慮協助撤離台積電工程師。學者表示，這都凸顯美國對台灣不信任。（路透）

特斯拉執行長馬斯克 （Elon Musk）今稱台灣衝突不可避免，並提議把台灣變成中國一個特別行政區來防止衝突。而外媒彭博（Bloomberg）報導，在最壞的情況下，美國會考慮協助撤離台灣的高技能晶片 工程師。

學者嚴震生表示，這都凸顯美國對台灣不信任，把台灣當棋子。學者蘇紫雲則認為，台積電 在世界影響力強，台灣應趁「矽盾」效果強時，加快提高國防實力，加強和他國的互信及互動力道。

政治大學國際關係研究中心研究員嚴震生表示，美國早在二戰時，就有保護德國科學家移居美國前例，因此就算真有計畫網羅台積電工程師也毫不意外，再加上馬斯克的說法，都是凸顯美國對台灣不信任，且也顯示美方對於兩岸評估，最重點是在台積電。

嚴震生指出，以這些案例來看，美國人雖表面上喊民主、人權來「抗中」，但戰爭若爆發，美方實際上會以保障台積電、獲得晶片為主，還是真的出力協防台灣，還很難說。台灣現不應盲目全盤追隨美國抗中策略，要強化自己在美、中之間的角色，避免淪為棋子。

國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲則分析，馬斯克的說法，也是源自於擔憂台積電晶片遭破壞、衝擊世界經濟，因為美國現在九成以上高科技產品的高階晶片，都來自於台積電。

蘇紫雲認為，「晶片科技」已牽涉美國國家一部分核心利益，而每個國家都會優先思考自身核心利益，又美方戰略本來就會以各種最壞情況作推演，以過往二戰時美國保護德國火箭專家馮·布朗（Wernher von Braun）撤到美國，後來幫助美國發展火箭科技，現在有備案要保護台積電科學、工程人才，也是有可能「以前是火箭科技時代、現在是晶片時代」

但蘇紫雲強調，顯示台積電在國際「護國神山」的影響力，現在既然有「矽盾」讓台灣更重要，一方面台灣應加強科技管理，防止台積電人才及技術外流，另方面藉此加強發展國防實力，讓台灣在和其他國家互動時，更可信及可靠。

至於馬斯克的「特區說」，蘇紫雲則批評，馬斯克說法本末倒置，因為如果為了避免衝突而投入威權體制，那能讓馬斯克企業發展的自由市場經濟都可能受到限制、甚至不存在，要台灣變成中國的一區，就像是要馬斯克把特斯拉「納入蘋果自駕車apple car一樣」。