北京犯台時美優先撤離台灣晶片工程師？ 經濟部回應了

經濟部8日強調，台灣的經濟已經和全世界包含中國的經濟交織在一起，台海的穩定和安全才是最好的供應鏈投資。(新華網)

彭博新聞援引部分匿名人士意見，指稱若北京全面入侵台灣，則美國會考慮撤離台灣的晶片工程師。對此，經濟部今（8）日強調，國際間包括中國都應該瞭解，台灣的經濟已經和全世界包含中國的經濟交織在一起，對全世界來說，台海的穩定和安全才是最好的供應鏈 投資。

經濟部表示，美國政府跟台方都有共識，應該要維護台灣的安全及台海的和平，以及台美半導體產業合作的韌性。媒體今天引述的報導，只是少數評論人員的看法，並不是美國政府的意見。

就在兩個星期前，美國國務卿布林肯在接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）節目專訪時即明白表示，台灣海峽動盪會衝擊全球，台灣若有事發生，全球經濟恐將受到毀滅性影響，以呼應美國總統拜登 日前再度表態願協防台灣一事。

經濟部表示，台積電 製程精密繁複，須數百道製程工序，光本身的供應商就將近400家，想要將台積電或其他公司案導體公司長期建立的基礎設施複製到其他地方、即使耗費巨資也幾乎不可能。

經濟部並說，台海鄰近的日韓兩國也是重要的半導體供應鏈，一旦台灣不穩定，勢必危及亞太區域安全，台灣不會是唯一受影響的地方。而中國近幾年來自台灣進口半導體數量龐大，台海不安中國也將自傷。