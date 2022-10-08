世報等海外華媒拜會 僑委會：明年邀台裔政治人物訪台

僑委會7日舉行「2022海外華文媒體人士訪團座談會」，僑委會委員長童振源（前中）、陸委會副主委邱垂正（前左四）和與會者合影。（圖：僑委會提供）

僑務委員會每年舉辦海外華文媒體人士回台訪問，因疫情 暫停三年，今年終於復辦。17位海外華文媒體人士7日拜會僑委會並舉行座談會，委員長童振源親自接見並表示，除盼透過媒體力量，強化僑界團結與對台向心力，他也透露明年希望邀請各國台裔政治人物訪台。

昨日舉行的「2022海外華文媒體人士訪團座談會」，出席者包括僑委會兩位副委員長徐佳青、呂元榮，陸委會副主委邱垂正，外交部國傳司長徐詠梅及觀光局代表等。媒體界出席者包括紐約世界日報 社長張宗智、澳洲昆士蘭華語廣播協會會長帥如珊、巴西美洲時報社長斯碧瑤、日本台灣新聞社總編輯黃揚竣、泰國 世界日報社長邱光盛等10多人。

訪團多位媒體高層同時也是資深台僑，不少人在座談會中表達，希望僑委會強化與僑界年輕世代的鏈結，並在疫情趨緩後，各相關部會能增加對各地僑界的實體訪查，除了熱門地點之外，也能兼顧較偏遠地區。

童振源回應表示，僑委會非常重視連結台僑年輕人的各種計畫，台僑第二、三代投入領域多元，其中不少往政界發展，跟台僑第一代不太一樣，為強化台僑後裔對台認同，僑委會正在盤點資訊，盼明年邀請各地台裔政治人物返台。

來自泰國世界日報的團長邱光盛說，派駐泰國之前他曾待過加拿大媒體圈，兩地僑情和人文截然不同，「但不變的一點是，我們都來自中華民國台灣」，未來亦會秉持著正統方式報導新聞，維護自由、民主的精神。

訪團除安排晉見總統，參加國慶晚會與國慶大會外，特別安排在10月11日至12日全程參加僑委會首度舉辦的「2022年全球華文媒體交流系列活動」，包含「2022年全球華文媒體高峰會」、「癮臺灣．影臺灣 FILMING TAIWAN－僑見世界臺灣影片徵集競賽」以及「2022年海外華文媒體報導大獎」。