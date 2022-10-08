「全民為台犧牲的決心」國防部民調：僅4成同意

國防部日前表示將延長兵役年限，而教團調查台人的國家安全意識，發現民眾同意為台灣犧牲的決心僅41.4％，明顯偏低。

綜合媒體報導，黃昆輝教授教育 基金會昨日公布「2022年全民國防教育民意調查」結果。調查發現，受烏俄戰爭影響，83.3％的民眾認同「自己的國家自己救」，並支持政府將維護國家安全列為全民國防首要目標；85.8％支持政府將維護國安列為全民國防首要目標。

調查也提到，為強化全民國防教育，69.9％的受訪民眾認為需要加強「認識台灣的國際處境」，但論及「全民為台灣犧牲的決心」部分，民眾同意比率只有41.4％。

而為強化國人的國家安全知識與技能，調查亦指出，受訪民眾有76.3％同意全民國防教育應該走入校園與社區，80.2％的受訪民眾同意應將戰爭期間全民救災中心需求納入學校課程，也有將近7成民眾認為，應加強「認識台灣的國際處境」、「對台灣的認同」等內容。

但民調 結果也呈現問題，基金會民調諮詢小組召集人郭生玉說，僅29.7％民眾知道全民國防教育，是重要警訊。郭生玉建議，未來應將全民國防視為全民運動進行推動，結合政府單位、民間力量積極發展，國家安全才會更有保障，同時也呼籲政府應重視國家安全的問題重要性。

台灣戰略模擬學會秘書長張榮豐說，該調查指出有70.5％民眾知道若中國武力侵台，美國軍事會介入，但張說「和平並不廉價」，並強調「自己國家自己救」的意識不能僅淪為口號，或是陷入美國人會來救台灣人的迷思，台灣人要覺醒，全民防衛不見得要拿步槍上陣，只要各獻所長、組織起來，都有機會達到有效的全民國防。

此外，由台師大東亞系、國家圖書館等共同舉辦的「中共 20大與區域安全」學術研討會，昨在台北舉行，政大東亞所名譽教授邱坤玄以「百年未有之大變局下中國特色大國外交」為題發表演講，指出「中國特色大國外交」核心就是中美關係。他呼籲，台灣應該與亞太國家合作，避免兩大強權必然衝突的陷阱，跳脫選邊與戰爭的困境。

邱坤玄分析，當前世界格局「單極」尚未終結，現是朝向「兩極」的過渡期，因此美中更加關注對方的能力與意圖。現在的關鍵在於中共是否有想要挑戰、取代美國霸權的意圖。

邱坤玄認為，北京並非要取代美國成為世界霸權，「但肯定是反對霸權，追求有能力阻止美國將其意志與模式強加於中國之上」。