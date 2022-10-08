台海危機升溫 蘇貞昌：已備戰略物資 經部：能及時因應

行政院長蘇貞昌7日在立法院備詢時表示，如果兩岸發生戰爭，台灣包括防衛武器、糧食、醫療藥物等戰略物資，政府都有準備。（記者葉信菉／攝影）

台海危機升溫，經濟部次長陳正祺接受英國媒體「泰晤士報」採訪證實，台灣正儲備糧食、礦產、化學製品、能源等關鍵物資，並每月盤點。行政院長蘇貞昌昨日在立法院備詢時表示，如果發生戰爭，台灣要做足準備，包括防衛武器、糧食、醫療藥物，政府都有相關層次準備。

經濟部長王美花補充，台灣防衛意識準備物資本來就要做，經濟部針對民間相關物資有做好了解，萬一有需要的時候能夠及時因應。

「泰晤士報」6日報導，陳正祺表示，因應可能的軍事衝突，台灣已經展開儲備糧食、礦產、化學品、能源與製造業所需的關鍵物資，並每月盤點庫存，都能支撐一段時間，這兩年受疫情 影響，台灣建立關鍵物資儲備的速度放緩，但近幾個月速度已經回升。

國民黨立委曾銘宗昨質詢時關注物資相關準備情況，蘇貞昌表示，如果發生各種型態戰爭，不論是圍、打，台灣都要做足準備，包括武器防務、糧食及醫療藥物，政府都有相關準備。

蘇貞昌說，糧食、米等庫存量達一年都沒問題，天然氣、石油 等雖然庫存量有限，當然不是很長，不過若發生戰爭時，用量跟平常不一樣，有些人算起來只能用幾天，但戰爭時候使用狀況不太一樣，這個在國安體系都有相關清楚準備，不過有一些不適合公開說得太細。

另外，「紐約時報」5日報導，美國欲將台灣變成巨大武器庫；無黨籍立委黃國書昨詢問蘇貞昌，台灣是否有足夠能力支撐到他國介入，國防部立場為何，台方是否有哪些準備。

「工欲善其事，必先利其器」蘇貞昌說，台灣過去一直要買各種武器，希望有足夠的武器，可以防衛日益對台灣施壓的中國軍事威嚇，這非常適合現狀，但外國媒體聳動的標題並非事實。

經濟部進一步說明，因全球天災、疫情、氣候變遷 等情況，政府本就有儲備機制，不僅是為台海關係，而是未雨綢繆。經濟部主管的民生及能源物資，本就有固定儲備及生產機制，且持續調整改善。