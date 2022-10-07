我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登突發核戰警告 官員也意外 CNN：反映白宮內部憂心

楊安澤妻也是受害者…旗下醫師性侵 哥大將賠償1.65億

護晶片 彭博：美兵推台海開戰 最壞情況將助撤台工程師

編譯徐榆涵／即時報導
彭博引述消息人士報導，美國兵推台海開戰，最壞情況下將考慮協助撤離台灣的高技能晶片工程師。（路透）
彭博引述消息人士報導，美國兵推台海開戰，最壞情況下將考慮協助撤離台灣的高技能晶片工程師。（路透）

彭博新聞報導，根據熟悉美國總統拜登政府決策情況的人士指出，在俄羅斯入侵烏克蘭後，針對中國可能襲擊台灣的應急計畫已做加強。主要是應對以台積電為首的台灣尖端晶片產業安全，以及考量更高的產業戰略意義。並稱，在最壞的情況下，美國會考慮協助撤離台灣的高技能晶片工程師。

根據報導，美國國家安全委員會估計，中國入侵和台積電的損失可能會對全球經濟造成超過1兆美元的破壞，約為整個半導體行業全球年銷售額的兩倍。

這種如同世界末日的情景，為華府的兵棋推演注入新動力，也彰顯一個令人不安的困境：儘管人們一直在談論大力支持台灣政府，但美國得出的結論是，它過於依賴台灣來獲得必不可少的先進晶片用於最新的智慧手機和下一代軍事硬體，並因此需要努力建立更多的國內產能。

彭博援引一些美國前任和現任官員的意見，他們要求匿名發言，並強調當局的計畫純粹是假設性的，許多細節仍未解決。

官員稱，台積電的實力在於領先的技術和在保持全球經濟繁榮不可或缺的作用。蘋果、特斯拉和大眾汽車公司等都需要台積電的晶片，連美國軍方也不例外。英特爾比台積電的技術落後幾代，並且正在努力追趕。

面對中國可能對台動武，華府的一個潛在選擇是試圖吸引台積電員工乘坐最後一架飛機遷往美國。若在涉及北京全面入侵的情況下，美國會考慮撤離台灣的晶片工程師。但即使撤離可行，將台積電長期建立的基礎設施複製到其他地方也需要數年甚至數十年的時間，耗資數百億美元。

台積電 晶片 華府

上一則

台灣十大傑出青年 炎亞綸、奧運金牌「麟洋配」上榜

下一則

世報等海外華媒拜會 僑委會：明年邀台裔政治人物訪台

延伸閱讀

拜登政府祭出口管制 路透：將使中方晶片製造倒退數年

拜登政府祭出口管制 路透：將使中方晶片製造倒退數年
美國就北韓射飛彈祭出新制裁 1名台灣人被列入

美國就北韓射飛彈祭出新制裁 1名台灣人被列入
日經拆解iPhone 14 零件成本歷代最貴

日經拆解iPhone 14 零件成本歷代最貴
路透:全球晶片業重估台海開戰風險 卻很難擺脫對台依賴

路透:全球晶片業重估台海開戰風險 卻很難擺脫對台依賴

熱門新聞

高雄李姓男子私自將熱水倒入超商的茶葉蛋鍋中，被超商索賠商譽損失。圖／本報系資料照

熱心過頭...為超商茶葉蛋鍋加熱水 台男遭求償3萬美元判賠19元

2022-10-02 12:30
龍應台。（記者林伯東／攝影）

西方挺台是「恐怖寵愛」龍應台：鼓吹戰爭者都是罪人

2022-10-05 21:06
國民黨台北市長參選人蔣萬安（左起）、民進黨台北市長參選人陳時中與無黨籍台北市長參選人黃珊珊，日前出席羽球公益賽。(本報資料照片)

TVBS民調：周玉蔻風波後 蔣萬安支持度40% 黃珊珊23% 差距拉大

2022-10-04 02:29
台國安局長陳明通上午率相關情報機關首長列席外交及國防委員會，提出「國家情報工作暨國家安全局業務報告」。圖／取自台立法院直播

美要將台灣變成武器庫？國安局長回應了

2022-10-06 12:02
高雄謝姓男子開車前往鳳山一間餐廳用餐，並將寵物狐獴留在車上開窗通風，不料狐獴卻自行解開胸背帶跳車逛街，經報警協尋後，順利尋回。（高市鳳山警分局提供/中央社）

趁主人用餐 狐獴自行解繩跳車逛大街 市警尋回

2022-10-04 14:06
圖為台空軍地勤人員展示F-16V裝掛AGM-84L魚叉反艦飛彈。（本報資料照片）

紐時：防解放軍犯台 美計畫將台灣變成龐大武器庫

2022-10-05 16:13

超人氣

更多 >
好市多有扒手 碰兩下錢沒了 多位華人受害

好市多有扒手 碰兩下錢沒了 多位華人受害
已致2死6傷 拉斯維加斯賭場外多人遭刺

已致2死6傷 拉斯維加斯賭場外多人遭刺
馬斯克：台灣衝突無可避免 建議變成「特別行政區」

馬斯克：台灣衝突無可避免 建議變成「特別行政區」
這7項好市多超值商品 長年高踞熱銷排行榜

這7項好市多超值商品 長年高踞熱銷排行榜
「普亭沒在開玩笑」拜登警告核武威脅恐世界末日

「普亭沒在開玩笑」拜登警告核武威脅恐世界末日