護晶片 彭博：美兵推台海開戰 最壞情況將助撤台工程師

彭博引述消息人士報導，美國兵推台海開戰，最壞情況下將考慮協助撤離台灣的高技能晶片工程師。（路透）

彭博新聞報導，根據熟悉美國總統拜登政府決策情況的人士指出，在俄羅斯入侵烏克蘭後，針對中國可能襲擊台灣的應急計畫已做加強。主要是應對以台積電 為首的台灣尖端晶片 產業安全，以及考量更高的產業戰略意義。並稱，在最壞的情況下，美國會考慮協助撤離台灣的高技能晶片工程師。

根據報導，美國國家安全委員會估計，中國入侵和台積電的損失可能會對全球經濟造成超過1兆美元的破壞，約為整個半導體行業全球年銷售額的兩倍。

這種如同世界末日的情景，為華府 的兵棋推演注入新動力，也彰顯一個令人不安的困境：儘管人們一直在談論大力支持台灣政府，但美國得出的結論是，它過於依賴台灣來獲得必不可少的先進晶片用於最新的智慧手機和下一代軍事硬體，並因此需要努力建立更多的國內產能。

彭博援引一些美國前任和現任官員的意見，他們要求匿名發言，並強調當局的計畫純粹是假設性的，許多細節仍未解決。

官員稱，台積電的實力在於領先的技術和在保持全球經濟繁榮不可或缺的作用。蘋果、特斯拉和大眾汽車公司等都需要台積電的晶片，連美國軍方也不例外。英特爾比台積電的技術落後幾代，並且正在努力追趕。

面對中國可能對台動武，華府的一個潛在選擇是試圖吸引台積電員工乘坐最後一架飛機遷往美國。若在涉及北京全面入侵的情況下，美國會考慮撤離台灣的晶片工程師。但即使撤離可行，將台積電長期建立的基礎設施複製到其他地方也需要數年甚至數十年的時間，耗資數百億美元。