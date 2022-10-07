新聞評論／石斑文旦出不去 「芒果乾」還賣得動嗎？

這次選舉，蔡政府的「芒果乾」戰略已不像三年前那般熱賣。（記者蘇健忠／攝影）

三年前香港 「反送中」運動風起雲湧，助攻蔡政府的「芒果乾」（亡國感）熱賣，蔡英文以817萬的高票連任總統。當時，在高雄永安和台南麻豆，「蔡賴配」分別開出六成六與七成六的壓倒性支持。如今，香港人遭《國安法》打壓，蔡政府「撐香港」的行動卻縮手了；至於永安和麻豆，則因中共 暫停石斑與文旦進口而滯銷，農漁民叫苦連天。

永安和麻豆，只是受創地區之二。事實上，近兩年受到陸方以病蟲害為由禁止台農漁產品輸陸衝擊的，還包括：屏東的鳳梨、高屏的蓮霧香蕉、台東的釋迦、花蓮的柚子、古坑的柑橘、東北角的白帶魚、東岸的竹筴魚等。儘管每次農委會都說，可以輔導禁運產品內外銷，卻都只是一次性的宣傳行動。對農漁民而言，更需要的是長期穩定的市場供貨，這需要政府部門與對岸務實溝通協調；但蔡政府卻堅持「反中」立場，拒不作為。

最近本報記者巡迴採訪六都三縣，許多農漁民對自己淪為政府「抗中保台」的棄卒，深感怨嘆，不知道產業的明天在哪裡。他們萬萬沒想到，自己全力支持選出來的政府，卻在關鍵時刻背棄了他們。值得注意的是，閱讀這個系列報導的讀者卻在網上留下數千則留言，包括：「自己的選擇，自己承擔」、「要抗中又要賺人民幣，什麼邏輯？」、「死忠的，犧牲是值得的」。這些冷語，與其說是一群選民對另一群選民的勸誡，也勾勒出台灣政治的現實。

沒錯，民主台灣有自由的選舉制度，這是我們長期積累建立的體制優越性，非對岸所能比擬。但如果民選的政府不以民眾福祉為念，只在乎自己的利益與權力，選民當然可以透過選舉把執政者換掉，這正是民主的真諦。問題是，那些很樂於被封為「死忠」的選民，會意識到自己才是「人民頭家」，可以選擇不跟從政客的召喚或補貼利誘嗎？這次的選舉，將對此作一次大檢驗。

這次選舉，「反中牌」依然是民進黨 四處揮灑的慣技，「中共同路人」的帽子拋得滿天飛，連宗教團體慈濟都難逃抹黑。然而，這次綠營的「抗中保台」戰略，似乎已不若三年前那麼得心應手了。主要原因是，當「反中」牌被操弄成了「鎖國」，並為台灣招來戰端危機，而唯一受益者就是民進黨，人民當然會懷疑民進黨是「以民為壑」，藉抗中圖利自己，卻不把百姓的利益放在心上。

這次選舉，蔡政府的「芒果乾」戰略已不像三年前那般熱賣，這可從幾個現象觀察得知：第一，裴洛西訪台引發新一波台海危機，「台海中線」形同瓦解，台灣全島變成中共飛彈籠罩區；民眾雖未必恐慌，但對蔡政府把國家安全拿來當選舉賭注的操弄卻極為反感。第二，接二連三的柬埔寨詐騙案，暴露政府對年輕族群的前途及安危毫不在乎，兵役制度的延長、社會住宅的跳票，都讓綠營的年輕世代支持度雪崩，驟降兩成。第三，除了農漁產品的禁運，兩岸交流停頓導致陸客止步、陸生流失，都對旅遊業及大學的經營受到頓挫，兩岸的敵意加深，都不利國家的長遠發展。這也證明，蔡政府除了滿口空話，根本沒有能力幫台灣壯大及加分。

蔡政府三年前滿口撐香港，如今港人有難，綠營卻置之不理。一名宜蘭漁民一語道破「抗中」的底蘊：「草螟弄雞公，爽的是政府，苦的是漁民」。在這種情況下，綠營「芒果乾」還賣得動嗎？民進黨不妨繼續拋它的紅帽子，拋得越多，越是反證蔡政府無能與失德罷了！