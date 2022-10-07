黑白集／拿流氓的銀子 誰占便宜

民進黨台北市長參選人陳時中指柯文哲在中共軍演後仍執意辦雙城論壇，是「給流氓奉茶」。（記者潘俊宏／攝影）

陳時中接受本報專訪，說柯文哲 在中共軍演後仍執意辦雙城論壇，是「給流氓奉茶」。柯文哲氣得回嗆，「叫小英把ECFA停掉」，叫回百萬台商、停止對陸外銷，因為這都是「資匪」。兩人講法都掉鏈了，北京的看法可是截然相反，前者叫做「抬舉」，後者叫做「惠台」；到底誰占了便宜？

羅致政隔天出來幫腔，說雙城論壇是「政治大拜拜」，跟ECFA可不一樣。這倒是捋清了真相：雙城論壇確有政治拜拜之嫌，停辦並不可惜；但ECFA、兩岸貿易可都是實打實的好處，一樣也不能丟。

黨團幹事長到底不同，一下就洩了天機，自證他的黨得了精神分裂症：不能給流氓奉茶，但流氓的銀子太香，非拿不可。

不過，民進黨 要不要解釋一下：上海市長與台北市長揖讓而坐，都能叫「政治拜拜」，裴洛西 飛來說點不著邊際的空話就走，是否該叫「始亂終棄」？既然都是弄些玄虛的名堂，何必對她感激涕零？更何況她是來挖走台積電的！

有人恐要激濁揚清了，說裴洛西訪台是民主同盟，雙城論壇卻是為虎作倀。這又繞回柯文哲的天問：那惡虎給的利益，你怎不全吐回去？如果跟上海市聊一下叫向流氓奉茶，政府將上好晶片、農產品輸陸，不就是給土匪進貢？民進黨作倀可絲毫不落人後。這種麥卡錫扣帽子招式不靈了，趕緊改改吧！