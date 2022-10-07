黑白集／拿流氓的銀子 誰占便宜
陳時中接受本報專訪，說柯文哲在中共軍演後仍執意辦雙城論壇，是「給流氓奉茶」。柯文哲氣得回嗆，「叫小英把ECFA停掉」，叫回百萬台商、停止對陸外銷，因為這都是「資匪」。兩人講法都掉鏈了，北京的看法可是截然相反，前者叫做「抬舉」，後者叫做「惠台」；到底誰占了便宜？
羅致政隔天出來幫腔，說雙城論壇是「政治大拜拜」，跟ECFA可不一樣。這倒是捋清了真相：雙城論壇確有政治拜拜之嫌，停辦並不可惜；但ECFA、兩岸貿易可都是實打實的好處，一樣也不能丟。
黨團幹事長到底不同，一下就洩了天機，自證他的黨得了精神分裂症：不能給流氓奉茶，但流氓的銀子太香，非拿不可。
不過，民進黨要不要解釋一下：上海市長與台北市長揖讓而坐，都能叫「政治拜拜」，裴洛西飛來說點不著邊際的空話就走，是否該叫「始亂終棄」？既然都是弄些玄虛的名堂，何必對她感激涕零？更何況她是來挖走台積電的！
有人恐要激濁揚清了，說裴洛西訪台是民主同盟，雙城論壇卻是為虎作倀。這又繞回柯文哲的天問：那惡虎給的利益，你怎不全吐回去？如果跟上海市聊一下叫向流氓奉茶，政府將上好晶片、農產品輸陸，不就是給土匪進貢？民進黨作倀可絲毫不落人後。這種麥卡錫扣帽子招式不靈了，趕緊改改吧！
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