小三通一定要開 邱太三鬆口：春節是很好的時間點

陸委會主委邱太三（右）6日在立法院備詢時首度鬆口，明確表示小三通一定要開，過年是一個很好的時間點。（記者林澔一／攝影）

國境將於10月13日正式解封，小三通未能一併重啟，受各界關注。陸委會主委邱太三昨在立法院備詢首度鬆口表示，小三通一定要開，會找個適當節日，過年就是「一個很好的時間點」。金門縣長楊鎮浯表示，聽到這項訊息感到高興，針對復航，金門縣政府在防疫與交通方面，都準備好了。

楊鎮浯強調，雖然過年讓大家心裡有底，但鄉親期待，還是愈早愈好，且盡快確認時間，這樣讓鄉親不管在行程安排或小三通部分，都可以預作準備。復航不只是金門縣政府，還有很多兩岸需要對接的事務，愈早確定愈好準備相關安排，也能讓小三通更加順暢。

上個月，楊鎮浯曾率團拜會陸委會，爭取在今年冬至小三通復航，當時邱太三曾表示，可優先考量以傳統節日為最佳時機。

邱太三昨赴立院進行業務報告並備詢時透露，今年3月本來要規畫清明節專案，但因疫情 又起來，強調疫情和當地醫療量能是小三通遲遲未能開放的理由。

在國民黨立委李貴敏連番詢問下，邱太三才鬆口表示，小三通會開放，節日是最妥當的時間點，但疫情仍不斷變化，會規畫好再向上呈報，並「找一個適當的節日來辦理」。李貴敏追問，會是哪一個節日？是過年嗎？邱太三回說，「這是一個很好的時間點」。

邱太三還解釋說，他講得那麼保守，就是因為雖然疫情解封，但入境總量還是控制在15萬，交通部、民航局規畫多少都有相關連動。他稍早前回應其他立委詢問小三通重啟議題時，一再以疫情考量為由，指需視雙方疫情管控措施，綜合情勢滾動檢討。

至於陸港澳人士何時可比照其他國家開放社會訪問與觀光 ？邱太三表示，入境需檢視雙方既有疫情管控措施，大陸現行是「七加三」，澳門 也是，只有香港是「○加三」，且大陸仍禁止陸客訪台自由行，這是政策考量相對應的措施。目前兩岸只有四個航點，又受大陸內部疫情管控影響，恐怕雙方要有溝通機制處理。

邱太三說，「有些東西雙方要透過其他機制管道溝通，譬如對岸願意再多開放哪些事項，才有辦法做整體評估，還要配合航空跟航運業者。」

他暗示兩岸正就相關議題磋商說：「老共比較愛面子，不喜歡敲鑼打鼓做，要大家到一定發展階段才做，因為中共20大要換屆，有些事情沒那麼好做決定，我們也不方便在還沒有成之前先講，會讓他們覺得不夠意思，搞不好破局。」