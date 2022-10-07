台駐澳官員簽證 澳門放行延長 未要求簽「一中承諾書」

陸委會主委邱太三6日列席立法院進行業務報告並備詢，表示目前台駐澳門官員已獲新的簽證效期。（記者廖士鋒／攝影）

台港澳關係近年處於低谷，受到「一中承諾書」影響，台駐香港辦事處官員都已撤回台灣，台駐澳門 官員日前也傳出簽證 即將在10月底到期。陸委會主委邱太三昨透露，目前台駐澳門官員已獲新的簽證效期。

邱太三昨赴立院進行業務報告並備詢時指出，目前台方駐澳門辦事處官員共有三人，三位簽證都在有效期限。基本上都按澳門規定取得新的簽證。

對於台方是否有簽「一中承諾書」？邱太三說，「他們當然有他們發文來的說法」、「但沒有要求我們要簽」。

澳門政府從2019年起要求台灣駐澳門辦事處官員須簽「一中承諾書」，否則不續發簽證。陸委會此前表示，政府重視與澳門關係及雙方民眾交流權益，但要求簽署「一中承諾書」，台灣「絕難同意」。

台駐澳門辦事處前處長陳雪懷於2019年屆齡退休 後，新任代理處長陳佳鴻因拒簽「一中承諾書」於2019年返台，處長一職懸缺至今。目前台駐澳門辦事處剩三位派駐官員，分別為陸委會二人、外交部一人。此次獲得新簽證效期，且台官員並未簽署「一中承諾書」，形同澳門方面放行。

早前傳出陸委會考慮出售澳門國父紀念館，邱太三表示，未來澳門相關情勢要做狀況研擬，不同的狀況有不同機制。陸委會港澳蒙藏處處長杜嘉芬則指出，基本上依照「國有財產法」相關規定去做合法持有與使用，須依據各種不同情況，會盡全力確保。