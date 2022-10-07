我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「普亭沒在開玩笑」拜登警告核武威脅恐世界末日

加州1家4口遭綁架撕票 8個月大嬰也遇害 嫌犯試圖自殺

台駐澳官員簽證 澳門放行延長 未要求簽「一中承諾書」

記者廖士鋒／台北7日電
陸委會主委邱太三6日列席立法院進行業務報告並備詢，表示目前台駐澳門官員已獲新的簽證效期。（記者廖士鋒／攝影）
陸委會主委邱太三6日列席立法院進行業務報告並備詢，表示目前台駐澳門官員已獲新的簽證效期。（記者廖士鋒／攝影）

台港澳關係近年處於低谷，受到「一中承諾書」影響，台駐香港辦事處官員都已撤回台灣，台駐澳門官員日前也傳出簽證即將在10月底到期。陸委會主委邱太三昨透露，目前台駐澳門官員已獲新的簽證效期。

邱太三昨赴立院進行業務報告並備詢時指出，目前台方駐澳門辦事處官員共有三人，三位簽證都在有效期限。基本上都按澳門規定取得新的簽證。

對於台方是否有簽「一中承諾書」？邱太三說，「他們當然有他們發文來的說法」、「但沒有要求我們要簽」。

澳門政府從2019年起要求台灣駐澳門辦事處官員須簽「一中承諾書」，否則不續發簽證。陸委會此前表示，政府重視與澳門關係及雙方民眾交流權益，但要求簽署「一中承諾書」，台灣「絕難同意」。

台駐澳門辦事處前處長陳雪懷於2019年屆齡退休後，新任代理處長陳佳鴻因拒簽「一中承諾書」於2019年返台，處長一職懸缺至今。目前台駐澳門辦事處剩三位派駐官員，分別為陸委會二人、外交部一人。此次獲得新簽證效期，且台官員並未簽署「一中承諾書」，形同澳門方面放行。

早前傳出陸委會考慮出售澳門國父紀念館，邱太三表示，未來澳門相關情勢要做狀況研擬，不同的狀況有不同機制。陸委會港澳蒙藏處處長杜嘉芬則指出，基本上依照「國有財產法」相關規定去做合法持有與使用，須依據各種不同情況，會盡全力確保。

澳門 簽證 退休

上一則

台新增本土5萬確診、52死 再創本波疫情第二高峰

下一則

妻遭取締 法官到場嗆：今天誰最大 政風處要查

延伸閱讀

北京加強反獨促統 陸委會：防中共20大後干預台民主

北京加強反獨促統 陸委會：防中共20大後干預台民主
台經濟部次長：因應中國可能封鎖 台灣正儲備關鍵物資

台經濟部次長：因應中國可能封鎖 台灣正儲備關鍵物資
澳門11月恢復內地旅行團 對香港繼續「7+3」

澳門11月恢復內地旅行團 對香港繼續「7+3」
澳門11月解封？ 將恢復中國旅行團赴澳旅遊及電子簽註

澳門11月解封？ 將恢復中國旅行團赴澳旅遊及電子簽註

熱門新聞

高雄李姓男子私自將熱水倒入超商的茶葉蛋鍋中，被超商索賠商譽損失。圖／本報系資料照

熱心過頭...為超商茶葉蛋鍋加熱水 台男遭求償3萬美元判賠19元

2022-10-02 12:30
龍應台。（記者林伯東／攝影）

西方挺台是「恐怖寵愛」龍應台：鼓吹戰爭者都是罪人

2022-10-05 21:06
國民黨台北市長參選人蔣萬安（左起）、民進黨台北市長參選人陳時中與無黨籍台北市長參選人黃珊珊，日前出席羽球公益賽。(本報資料照片)

TVBS民調：周玉蔻風波後 蔣萬安支持度40% 黃珊珊23% 差距拉大

2022-10-04 02:29
台國安局長陳明通上午率相關情報機關首長列席外交及國防委員會，提出「國家情報工作暨國家安全局業務報告」。圖／取自台立法院直播

美要將台灣變成武器庫？國安局長回應了

2022-10-06 12:02
高雄謝姓男子開車前往鳳山一間餐廳用餐，並將寵物狐獴留在車上開窗通風，不料狐獴卻自行解開胸背帶跳車逛街，經報警協尋後，順利尋回。（高市鳳山警分局提供/中央社）

趁主人用餐 狐獴自行解繩跳車逛大街 市警尋回

2022-10-04 14:06
圖為台空軍地勤人員展示F-16V裝掛AGM-84L魚叉反艦飛彈。（本報資料照片）

紐時：防解放軍犯台 美計畫將台灣變成龐大武器庫

2022-10-05 16:13

超人氣

更多 >
甄珍母子行蹤曝光 知情人士：他們為這原因離開

甄珍母子行蹤曝光 知情人士：他們為這原因離開
泰國托兒所大規模槍案增至38死 「前警官」殺妻兒後輕生

泰國托兒所大規模槍案增至38死 「前警官」殺妻兒後輕生
圖省時省事？這9類帳單別設定自動繳款

圖省時省事？這9類帳單別設定自動繳款
副總統賀錦麗3天前車禍 特勤疑掩蓋過失？

副總統賀錦麗3天前車禍 特勤疑掩蓋過失？
李文亮病歷曝光 顯示死亡時間可能早於官方公布

李文亮病歷曝光 顯示死亡時間可能早於官方公布