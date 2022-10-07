何時改國名了？馬英九籲別用「台灣國慶日」

前總統馬英九對雙十節大典提出「兩個呼籲」。（記者侯永全／攝影）

前總統馬英九 昨提出對今年國慶大典「兩個呼籲」，籲蔡英文 總統釐清台灣與中國大陸是「互不承認主權，互不否認治權」的關係，絕非兩個國家；另外，總統府看板別再以「Taiwan National Day」（台灣國慶日）作為國慶英文名稱，他所知政府過去從未使用此名稱。對此，總統府沒有回應。

馬英九指出，第一個呼籲，請蔡總統在中華民國 國慶大會上，闡明中華民國憲法，釐清台灣與中國大陸的關係，是「互不承認主權，互不否認治權」，絕非兩個國家，如此兩岸關係才能和平穩定向前邁進。

馬英九表示，去年國慶日蔡英文說「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，錯誤界定台灣與中國大陸關係，也違反了「中華民國憲法」與蔡英文上任時的承諾。

馬說，高喊雙方互不隸屬，不但不現實，而且違反現實，除了自我麻痺與陶醉外，沒有任何實質意義，反而引起海內外有識之士擔憂，認為是「新兩國論」的挑釁，「在兩岸關係近年急速惡化引起兵凶戰危憂慮的此刻，為什麼我們非做不可呢？就是為了要刺激大陸嗎？」

第二個呼籲則是在國慶看板和外賓資料中不要再以「Taiwan National Day」作為國慶的英文名稱，也請國慶籌備委員會亡羊補牢，這幾天能盡速修正。

馬質疑，國名何時從「中華民國」改為「台灣」？憲法修正了嗎？所有官方文書改變國名了嗎？都沒有。大會當然應該繼續用「中華民國國慶日（英文用Republic of China National Day）」才對。這樣偷渡「台灣獨立」創造的想像空間，除了讓綠營的朋友「自嗨」以外，看不出哪一點對台灣安全繁榮有任何幫助。

另方面，國安會前秘書長蘇起昨引美方資料指，未來五年甚至十年是美軍力轉型空窗期，也是中共犯台的「機會之窗」；美國不可能在2030年代前完成反制武力整備；更糟的是，美將在2026年前汰除屆齡的48艘軍艦及256架戰機，保台能力將更弱化。