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密訪泰、美遭曝 陳明通：泰國海關用華為被駭

記者洪哲政／台北7日電
國安局長陳明通7月訪泰行程遭曝，6日首度表達主因為泰方大量使用華為監視器。(記者林澔一／攝影)
國安局長陳明通7月訪泰行程遭曝，6日首度表達主因為泰方大量使用華為監視器。(記者林澔一／攝影)

國家安全局長陳明通、前國防部政戰局簡士偉兩情治高層，月前分別密訪泰國、美國，行程遭公開。陳明通昨赴立院備詢，立委吳斯懷、馬文君、廖婉汝等人連番質詢洩密管道，陳明通表示，這是手法與北京「接近」的認知作戰，泰國已向台方說明，「主要是他們（泰）」設備遭到侵駭，此案涉及泰國海關大量使用「華為」的設備，「監視器都是華為的」。

針對簡士偉行程遭公開，國防部政戰局長楊安則說，經調查簡訪美行政作業時，在前置作業就已洩漏出去，全案仍在調查中，若涉不法將依法究辦。

陳明通昨率相關情報機關首長列席立法院外交及國防委員會，針對訪泰通關影像遭到曝光，陳明通表示，是北京利用網路侵駭進行認知作戰，國安局將透過國際合作，致力推動乾淨網路；陳明通重申，此事是認知作戰，在臨時設立的網站披露相關訊息，手法與北京很接近。

國民黨立委吳斯懷質詢時，不滿對陳明通在祕密會議均表不便評論，並表示內部沒有問題，籲陳明通應「知所進退」。吳質疑，調查局長王俊力近期將赴美訪問檀香山，也遭媒體披露；簡士偉赴夏威夷行程也被曝光，要追查到底。國安局必須全面清查所屬人員手機、通聯，包括駐外武官，若不止血，未來仍將會有「地雷」。

陳明通表示，他訪泰與資料漏出的時間相差兩個月，「其中很多故事的」。但他說，國安局的前置作業沒有問題，面對北京無時不刻的網路侵駭，國安局必須戰戰競競因應。

國民黨立委馬文君也說，陳明通出訪情報被流出還有其他因素，「首先就是內鬥」，「也許不將你看在眼裡，甚至有些派系也希望你下台」。她說，選舉到了，有人不滿政治偵防，國安局應嚴密防止。但陳明通表示，這不是事實。

民眾黨立委邱臣遠質疑，陳明通在祕密會議披露，行程洩密涉及泰國海關是用華為的設備，是否有此事？陳明通說，泰國海關監視器基本上都是用華為。國際性網駭的力量很可怕，無時無刻在發生；澳洲國防部長近期出訪也遭曝光，國安局已在努力，未來要加強國際合作。

泰國 北京 華為

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