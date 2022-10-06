對美演說 蔡英文：只有台灣民選政府有權代表台灣人民

蔡英文總統應華府智庫「全球台灣研究中心（Global Taiwan Institute, GTI）」之邀，於5日晚間以錄影方式，在其「美台關係：促進基於規範之國際秩序」年度公開研討會中，發表開幕專題演說。(圖：總統府提供)

蔡英文總統應華府智庫「全球台灣研究中心（Global Taiwan Institute, GTI）」之邀，昨晚以錄影方式，在其「美台關係：促進基於規範之國際秩序」年度公開研討會中，發表開幕專題演說。蔡總統指出，中國以持續軍事演習、灰色地帶行動破壞台海現狀，威脅印太地區的和平穩定，而全球團結一致，是對抗威權擴張、捍衛民主及因應共同挑戰的關鍵。她也強調，感謝許多國際盟友在聯合國 及其他場域為台灣的國際參與發聲，「只有台灣民選政府有權代表台灣人民。」

蔡總統表示，此時此刻，以規則為基礎的國際秩序面臨前所未有的挑戰，俄羅斯入侵烏克蘭 ，凸顯了威權國家所造成的嚴重威脅，隨著威權主義持續擴張，此威脅在印太地區與日俱增。中國以持續軍事演習、灰色地帶行動，及軍機艦、人員及無人機侵擾台灣周邊區域等行為，破壞台海現狀。

蔡總統說，這些不負責任的行為侵犯了台灣的主權，威脅印太地區的和平穩定，並危及海空安全及國際貿易，企圖破壞國際法律規範。然而，令人振奮的是，台灣並非孤軍奮戰，非常感謝美國政府和民選官員的支持，還有「七大工業國集團（G7）」國家，及其他理念相近的夥伴們，一同譴責中國的軍事挑釁。

蔡總統說，她也想藉此機會感謝美國拜登政府和跨黨派國會議員，依據「台灣關係法」和「六項保證」，履行對台灣安全的承諾。過去一年，台灣樂見美國對我多項重要的軍售，「協助我們因應和嚇阻侵略。」她也說，「但我們不會僅依賴其他國家來防衛台灣。這就是為什麼我要在此重申，台灣致力保衛自身安全及維護民主的生活方式。我們努力調整防禦戰略，以因應不斷變化的威脅。」

蔡總統說，為了達成這個目標，政府大幅提升國防預算，包括強化不對稱作戰能力、武器升級及國艦國造。今年初，台灣成立「全民防衛動員署」，以加強整合後備軍人訓練及全民防衛。此外，我國政府每月大約受到3000萬次網路攻擊，台灣正投資網路安全基礎設施，並透過新成立的數位發展部，以助對抗錯假訊息及混合戰。

蔡總統說，從歷史和當前局勢可得知，對任何一個國家或區域的威脅，將直接或間接地轉化為對其鄰近國家不斷增加的威脅。因此，全球團結一致，是對抗威權擴張、捍衛民主及因應共同挑戰的關鍵。

蔡總統說，在以規則為基礎的國際秩序中，台灣是可靠的夥伴及負責任的利害關係者，「我們隨時準備好向有需要的朋友伸出援手。在COVID-19（新冠肺炎）疫情爆發之際，台灣增加口罩 產量，向美國捐贈超過1千萬片口罩。而在俄羅斯入侵烏克蘭後，台灣捐贈超過580噸的物資及4500萬美元，以援助烏克蘭難民。」

蔡總統指出，但這樣的團結力量，因為台灣被排除在聯合國體系之外而受阻。台灣的專家、記者和學生，均遭拒於聯合國相關會議之外，包括上個月舉行的聯合國大會。儘管台灣對抗COVID-19成效卓越，但仍難以與「世界衛生組織（WHO）」協調防疫事務。雖然台灣是國際航運的樞紐，卻無法參與「國際民航組織（ICAO）」，為國際飛航安全盡一份心力。

蔡總統也說，台灣沒有機會參加聯合國各專門機構，就無法分享在重要全球議題上的專業知識。聯合國大會第2758號決議文經常被做為排除台灣參與的論據，即使決議文中完全沒有提及台灣。

蔡總統提到，非常感謝許多國際盟友在聯合國，以及其他場域為台灣的國際參與發聲。「他們的支持反映一個簡單的事實，只有台灣民選政府有權代表台灣人民。台灣人民和大家一樣，應該有機會發聲並做出貢獻。台灣參與聯合國體系一定能對全球福祉有所助益。」