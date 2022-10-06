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兩岸緊張 龍應台：鼓吹戰爭的都是罪人

記者蔡惠萍／台北6日電
龍應台。(記者林伯東／攝影)
龍應台。(記者林伯東／攝影)

台海甫歷經第四次危機，中共軍演雖已暫告一段落，兩岸卻陷入敵意螺旋，夾在美中對峙，台灣究竟該如何自處？作家龍應台接受專訪時表示，真正有思考的台灣人不會把自己的禍福架設西方的支持下，台灣在西方抗中的新冷戰成為寵兒，但台灣人也明白這是一種「恐怖的寵愛」，在危機四伏的年代，台灣人有責任為自己下一代著想，她更直言，任何鼓吹戰爭的人都是罪人。

兩岸走到今日局面，她認為兩岸領導人都有責任，「最主要的責任在北京政府身上」。龍應台說，作為有國際影響力的大國，一方面是軍事大國，但也是世界和平重要的維護者跟貢獻者，北京政府對台灣、海峽兩岸的態度，使得全球局勢變得非常緊張。

龍應台認為，強國絕非只是政經軍事的力量，還有道德責任，也就是文明的力量，必須對世界和平有所發揮與貢獻 。

「在此前提之下，另一方面的責任當然在台灣。」龍應台說，在權力平衡的關係中，任何弱小方要求生存都要找到自己的方法，民進黨過去以反中姿態獲得選票，這可以理解，不過當民進黨以此取得選票，還繼續把人民帶向戰爭邊緣，這是不負責任的。

此刻在台灣，只要提到和平就會被冠上投降主義，「我是個反對戰爭的人，但這種反對不是人家拿槍我就趴倒，而是必須要竭盡所能尋求和平，但這在台灣沒有看到，而是直接跳到戰爭的準備」，這讓龍應台完全無法理解。

「戰爭絕對不是一個值得擁抱的東西」，龍應台看到現在台灣有些人很熱情地討論如何備戰。她說，台灣人對危險局勢無感，這也跟有些人一直鼓吹美國絕對是一個可依靠的國家有關，但「我從來不相信自己的安危禍福可以寄託在另一個國家身上」，情勢轉變關係就會轉變。

龍應台提醒，在危機四伏的年代，台灣人尤其需要冷靜頭腦、長遠眼光、不受到政治力操作做眼前的決策，因一步錯將萬劫不復，核心命題可以想想：我要給孩子什麼樣台灣、未來，而我們要做什麼樣的事才能保障台灣的安全？

北京 民進黨 共軍

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