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雙橡園雙十酒會 蕭美琴：維護和平與民主現狀為首要

記者張文馨／華盛頓即時報導
駐美代表蕭美琴（左）與美國在台協會主席莫健（James Moriarty，右）。(華盛頓記者張文馨／攝影)
駐美代表蕭美琴（左）與美國在台協會主席莫健（James Moriarty，右）。(華盛頓記者張文馨／攝影)

駐美代表蕭美琴5日晚間在雙橡園舉行國慶酒會並發表演說；她提到台灣的民主與安全面臨中國大陸威脅，台灣會堅定捍衛主權和安全，不會挑釁也不會屈服，台灣要強化自身力量，將維護和平與民主的現狀作為第一要務。

蕭美琴表示，感謝美國依據台灣關係法和六項保證的承諾，持續幫助台灣自我防禦；解放軍的步步進逼，讓台美合作越發緊密。

雙橡園國慶酒會。(華盛頓記者張文馨／攝影)
雙橡園國慶酒會。(華盛頓記者張文馨／攝影)

向來挺台的白宮前國家安全顧問波頓（John Bolton）快閃送上祝福，日前在維吉尼亞州參加美台國防工業會議的我國防部軍備副部長王信龍出席酒會，中研院院士何英剛、莊德茂及國民黨駐美代表黃介正也是座上賓。

今年與會的有美國在台協會主席莫健（James Moriarty）、執行理事藍鶯（Ingrid Larson）、美國國務院政軍局前助理國務卿庫柏（Clarke Cooper）、瓜地馬拉和巴拉圭兩位駐美大使，宏都拉斯和教廷駐美使館分別派代表參加；波頓會前現身雙橡園，對蕭致意後就離開，駐美處表示，這場活動逾千人參與。

雙橡園國慶酒會5日舉行。(華盛頓記者張文馨／攝影)
雙橡園國慶酒會5日舉行。(華盛頓記者張文馨／攝影)

莫健致詞時說，美國將持續在雙邊共同的利益和價值觀上，擴大和台灣的合作，美國支持台灣有意義地參與國際社會，也會在符合「一個中國」政策的基礎上，深化經濟關係；接下來的幾個月隨著疫情管制鬆綁，會看到更多美台之間的旅行互動，為參與重要磋商來增加雙邊經貿利益提供良機。

蕭美琴表示，包含美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）在內，台灣今年已歡迎7組美國國會代表團，國會支持台美夥伴關係的力道比以往都強勁。

今年雙橡園國慶酒會，由留美軍校生領唱國歌。(華盛頓記者張文馨／攝影)
今年雙橡園國慶酒會，由留美軍校生領唱國歌。(華盛頓記者張文馨／攝影)

裴洛西透過賀函表示，在台灣的111年國慶時刻送上溫暖問候，很榮幸今年8月在台北和大家一起重申美國對台灣跨黨派、參眾兩院的且堅定的支持；今年慶祝台灣關係法通過第43周年，兩國將持續享有基於對民主和人權堅定承諾的關係，美台人民將在未來攜手努力，促進和平、安全與共享繁榮。

聯邦眾議院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）也透過賀函表示，今年稍早和蕭美琴一起主持一場圓桌會議，期待未來持續對話討論壯大經貿關係並促進在印太地區的安全合作。

裴洛西 波頓 台灣關係法

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