美軍售台灣 不局限不對稱作戰武器

美國國務院 政軍局區域安全與武器移轉辦公室主任克雷西（Laura Cressey）4日在美台國防工業會議發表演說；據轉述，克雷西在會中說明拜登 政府的軍售政策，不限於只能採購符合不對稱定義的武器，美國依然會協助台灣維持每日軍需。

克雷西為首位在美台國防政策會議發表演說的政軍局官員，與會人士表示，她主要說明對台灣的軍售政策，美國將依據台灣關係法提供台灣防禦性武器，對台灣的軍售是基於美國對台灣防衛需要的判斷以及中國對台灣構成威脅而定。

據轉述，克雷西表示，鑑於對台灣當前面臨威脅的評估，美國需要盡可能地加快武器交付；不過她也提到有些供應鏈 問題超出美國政府控制範圍。

根據轉述，克雷西在會中說明美國軍售政策，指美國鼓勵台灣發展不對稱戰略，以嚇阻中國大陸對台灣的侵略，包含發展小型、致命且機動的軍事能力；不代表國務院會因此拒絕任何不符合不對稱定義的軍購要求，美國會持續支持台灣維持日常軍事活動需要的能力。

此外，美國國防部印太事務首席副助理部長羅伊爾（Jedidiah Royal）3日晚間在美台國防工業會議發表演說，根據事後公布的講稿，羅伊爾強調對台海和平穩定的承諾，以及台灣擁有完整自我防衛能力的重要性。

美國在台協會（AIT）主席莫健（James Moriarty）3日在美台國防工業會議發表演說，他表示，最近幾個月來看到中國大陸密集對台灣施加的壓力，這一系列行動的目的很明確—恫嚇並脅迫台灣，還要破壞台灣韌性。