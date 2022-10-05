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防長邱國正坦承：海峽現狀回不去 國軍改變第一擊設定

記者洪哲政／台北5日電
國防部長邱國正（右）5日在立法院表示，國軍現已調整經常戰備時期突發狀況處理規定，共軍「航空器實體飛越領空，就算第一擊」，如無人機，我方必須反制。(取自立法院直播畫面)
國防部長邱國正（右）5日在立法院表示，國軍現已調整經常戰備時期突發狀況處理規定，共軍「航空器實體飛越領空，就算第一擊」，如無人機，我方必須反制。(取自立法院直播畫面)

國防部長邱國正今天上午在立法院表示，海峽中線的默契已被中共毀掉，現狀已被改變，綠委關切「我們無法推回到原來的狀態？」邱國正坦承：很難。而國軍現已調整經常戰備時期突發狀況處理規定，共軍「航空器實體飛越領空，就算第一擊」，如無人機，台方必須反制。

邱國正上午率官員列席立法院外交及國防委員會進行業務報告，民進黨立委羅致政質詢時表示，國防部的報告中稱「中共企圖改變現狀」，對於兩岸台灣海峽的「現狀」到底還在不在？邱國正說，有些現狀已經改變。綠委進一步確認，中共不是企圖或挑戰現狀，而是已改變了現狀？邱國正說，沒有錯，中共已經要建立新的常態；是否無法推回到原來的狀態？邱國正坦承：很難。

對於海峽中線還在不在？邱國正表示，中線本來就是一項默契，並沒有條約，「默契被它（中共）毀掉了」。對中共而言或許是常態，但台方並沒有改變，在中線以東的訓練區域、巡弋區，這一點都沒有變。而他們（共軍機艦）過來，台方也堅持，沒有退。針對反制作為？邱國正說，國軍仍然嚴密監控，但實際作為不便公開說明。均以聯合軍兵種對應。當然有紅線，一定會反制。

立委關切現在仍堅持寧承受攻擊，不採「第一擊」？不發第一槍？邱國正說，這要看對方動作。當時不採第一擊原因，是因應對方會否以飛彈、砲彈發起第一擊，但這個想定明顯改變了，如現在有無人機的狀況等，所以台方也已調整，針對「航空器實體飛越領空，就算第一擊」。

對共軍以灰色地帶作為擾我測試底限，會否轉而為攻擊行為？邱國正表示，有此可能，因為對方將中線廢掉以後，到處都有可能變成灰色地帶。台方依自我防衛認定，因應作為也已常態化，軍人沒有例假日，堅守崗位。而經常戰備時期突發狀況必須的作為外，共軍對台實施消耗戰，邱國正說，這是兵力運用的問題，「你來耗我，我們也會有辦法，這是技術性問題」。

中共 共軍 國防部

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