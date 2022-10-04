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夏立言：我是唯一登陸直言台灣反軍演的人

記者邱瑞杰／基隆4日電
國民黨副主席夏立言率團出訪中國大陸引發爭議，他3日在基隆暢談此行成果，提出4點結論。(記者邱瑞杰／攝影)
國民黨副主席夏立言率團出訪中國大陸引發爭議，他3日在基隆暢談此行成果，提出4點結論。(記者邱瑞杰／攝影)

國民黨副主席夏立言率團出訪中國大陸惹議，夏立言昨天在基隆輔選時表示，他是唯一在中國大陸官員面前，告訴對方台灣90%民眾反對軍演，對中國大陸對台灣的軍演感到不舒適、憂慮；他也說，台商沒有班機回台灣，對於解決問題，「中國大陸樂觀其成，問題出在蔡政府跟航空公司」。

民進黨立委林楚茵質疑，夏立言回到台灣才開始講大話，如果真的如他所言都是為了台商好，為何之前面對中國行完全沒有說實話，行程被曝光曬才像擠牙膏般說明。

夏立言昨說，他單純看台商之旅被民進黨政府操作得非常複雜，申辦文件欄位有「可能見到的大陸官員」，他因過去工作接觸，填寫中共國台辦主任劉結一、海協會長張志軍。公文送到陸委會報備第二天，就有媒體說他應中國大陸要求去北京見中國政協主席汪洋，「我的行程好像是他們在設計一樣」，外界說法全非事實。

至於兩岸經濟合作架構協議（ECFA）隨時會停，夏立言說，ECFA停下對台灣企業界打擊非常大，對岸明確表明暫時不會停止；柬埔寨很多人受害，也表示願意協助，並給他兩個電話可直接聯絡。

夏立言表示，國民黨執政，台灣得到很多紅利，但短短幾年變成全世界最危險的地方；過去他在陸委會桌上電話可直撥國台辦，現在卻不會再響。國民黨不是親中政黨，且有管道、有能力、有意願、有經驗處理兩岸關係，國民黨執政，台灣同胞才會看見和平。

夏立言 國民黨 民進黨

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