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馬英九：台和陸比民主自甘沉淪 蔡栽美懷裡人民付代價

記者劉宛琳／專訪
聯合報總編輯范凌嘉（左）與前總統馬英九對談。（記者侯永全／攝影）
聯合報總編輯范凌嘉（左）與前總統馬英九對談。（記者侯永全／攝影）

前總統馬英九去年投書本報系聯合報，批評近年來民進黨政府的表現離「民主」愈來愈遠。不過，當外界質疑蔡政府箝制言論自由時，就有人拿對岸來對照，馬英九接受本報系聯合報專訪表示，大陸的民主還在「學步階段」，拿台灣的民主發展去跟大陸相比是很不爭氣的作法、自甘沉淪。

「蔡政府像當年白色恐怖」

馬英九投書指出，台灣趨近「不自由的民主」。他說，「現在很難和大陸講，我們很民主」，因為有些現象在他們那邊是普遍的，台灣以前沒有，「例如把一個電視新聞台關掉，這是以前沒有的」。馬英九指出，民進黨拿民主鬥士鄭南榕「言論自由百分之百」作為目標，「可是現在，它想的跟它做的實在差太遠了」。

針對民進黨查辦網路言論引發寒蟬效應，馬英九說，言論自由管到這地步有什麼民主可言？蔡英文總統說她相信林智堅的清白，就要全黨支持林，這算不算假消息？「她那個做法我聽起來毛骨悚然」。

近年出現與政府不同意見的人就被歸類中共認知作戰，馬英九說，這種做法，「與當年的白色恐怖時代非常像」，被認為你是中共的走狗、同路人，「從這些地方來看，我們比中共好的不多」。

「要換政府解決兩岸關係」

聊到兩岸關係，馬英九直言：「總統一頭栽在美國懷裡，要想在其他方面辦什麼事都很困難」，這個代價都由人民在付。他強調，其實美國最怕兩岸打起來，而且會比烏克蘭面對俄羅斯比還要嚴重。如何看美國總統拜登說會出兵台灣？馬說，他的判斷是，「美國是心有餘而力不足，倒不是它不想」。

要解決兩岸關係，馬英九直言就是要「換政府」，但國民黨還有機會重返執政？馬英九認為，照理蔡英文應要做得很好，但她都沒做好，「所以我認為國民黨應有機會」。

馬英九 中共 民進黨

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