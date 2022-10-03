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雙城該續辦 黃珊珊：鄰居這麼凶 不用每天丟他石頭

記者林麗玉／台北5日電
無黨籍台北市長參選人黃珊珊(左)3日接受媒體人唐湘龍廣播專訪。(取材自節目直播)
無黨籍台北市長參選人黃珊珊(左)3日接受媒體人唐湘龍廣播專訪。(取材自節目直播)

若當選台北巿長，雙城論壇要不要續辦？無黨籍台北市長參選人黃珊珊今天接受媒體人唐湘龍廣播專訪時說，「我的鄰居這麼凶在隔壁，不用每天丟他石頭，就是小國怎麼用最有利方式，在美中台之間找到最有利方法，站在和平第一、經濟繁榮、人民至上，就知道雙城論壇該不該辦。」

黃珊珊也提到，雙城論壇當然有很高政治敏感度，自由民主、獨裁專政目前是不可能有等號，唯一就是不要有擦槍走火，所以在既有的基礎要盡量保留和平對話，「不過當你要來說你家就是我家時，那對不起，我就是跟你拚命，沒有其他選擇」。

選戰倒數54天，黃珊珊今天接受專訪提到兩岸政策與見解，黃說，因她長期在親民黨，當然還是希望兩岸和平，兩岸和平第一、但同時要有經濟繁榮，還是要以人民為本。

黃珊珊提到，她是外省第二代，大家都是中華民國派，都在台灣生、台灣長，為何要分你我？她也舉新加玻為例，有馬來人、華人、英國人，為何要分你我，大家都是驕傲的新加坡人，但只有台灣還在分這個，現在的年輕人，包括她的小孩，都已經搞不清楚以前發生什麼事情，答案就是中華民國是主權獨立的國家，台北市是中華民國首都，有自信與全球、與國際都來往。

黃珊珊說，台灣與大陸之間的關係，希望維持一個至少可以對話的管道，「就是因為你們(民進黨)不通，我們才要保留一個通的管道」，目前這個通的管道雙城論壇，都還是單純的城市交流，所有簽署的備忘錄，也都有送陸委會備查，都是事務性的事情。

主持人唐湘龍也問黃珊珊，對手不斷喊出棄保？黃珊珊提到，棄保議題在她還沒有正式參選前，已經吵了一年，先是藍的搞棄保，後來綠的也喊，怎麼大家這麼沒出息搞棄保？應該是努力爭取大家認同。黃也嘲諷對手陣營，「就像在家裡，你喊要把錢分給我，這樣就不用努力賺錢？這20幾趴不是對手喊棄保，就可以搬回去的。」

中華民國 新加坡 華人

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