國庫署來函照轉不避嫌 台美靠利益結盟

從美國聯邦參議院葛理漢 來台推銷波音787、日本眾議員古屋圭司推銷台灣高鐵車廂採購案與日本新幹線系統合作、巴拉圭總統阿布鐸呼籲台灣投資巴國10億美元來維持邦交 ，如今連公益彩券發行銀行中信銀要遴選電腦技術廠商，美國在台協會（AIT ）官員還親自拜會主管彩券的財政部國庫署，為特定廠商說項，顯示台灣的邦交或非邦交國，表面上言必稱信奉共同的民主價值，實際上卻不能不靠利益、價格維繫看似堅若磐石的關係。

美國企業利用美國政府或民代的影響力爭取商機不是新鮮事，葛理漢當面向蔡英文總統提出希望台灣購買波音787，當時政府官員還辯稱這是認知作戰。美國作為全球霸權，對於在各個領域將其政經影響力發揮到極致習以為常，因此AIT不認為拜會國庫署長幫特定廠商有何不妥，但國庫署還配合把廠商資料轉給負責遴選的中信銀，那就令人不解了。

首先，國庫署不僅是公益彩券主管機關，對於中信遴選出來的技術廠商更有准駁權，因此在技術廠商的遴選作業上，國庫署避嫌都來不及了，竟然還在遴選開始前，將特定廠商的資料轉給中信。國庫署官員或許認為只是來函照轉，沒有特別的意思，但官員難道忘了政府機關該有的分際嗎？若沒有特別意思，又何必多此一舉，惹來一身腥，事後再多解釋都難脫瓜田李下之嫌。

再者，如果最後中信遴選的結果是AIT介紹的廠商出線，其他一起參與競標的廠商嚥得下這口氣嗎？屆時會不會讓遴選的公信力被畫上問號，甚至是牽扯出商業糾紛，政府官員當初的舉動不管有意或無心，都得付出代價。