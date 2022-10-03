建構新型短波天線發射陣地 國軍重啟電波戰

國防部軍情局將建構新型短波天線發射陣地，強化對中國大陸廣播電波強度。圖為央廣對大陸廣播的短波天線群。(記者洪哲政／攝影)

國防部 備戰「灰色戰場」。軍事情報局明年將耗資1億餘元（台幣，下同，約300萬美元）建構新型短波天線發射陣地，強化對中國大陸廣播電波強度，平時戰備反制大陸廣播電波與國際情報合作，戰時對海外情戰人員下達作戰指令。軍方重新主導藉由廣播訊號對中國大陸實施情報作戰與通聯的權責。

海軍官員表示，明年起將在三年內，完成兩艘新一代輕型巡防艦原型艦設計與建造，因應解放軍 對台灰色地帶作戰的需求。

中國大陸中央廣播電台短波訊號穿透性強，台灣北自淡水、南至台南沿海地區都能收到訊號，對台大肆實施灰色地帶作戰。而台方主要負責對大陸廣播的中央廣播電台，雖也曾更新短波天線，但未被賦予情報作戰任務。如今國軍強化對陸短波廣播，開闢另一個兩岸電波戰場，受到美方情報單位關注。

原直屬軍情局的復興廣播電台，目前改納國防部政治作戰局播音大隊管轄，頻率有第一網、第二網外，還有向大陸地區播送台灣風土民情介紹的短波網。

二戰時期聯軍登陸諾曼地前曾透過情報電台播送作為動員法國地下反抗軍的情報訊號。復興電台的設立也是藉由廣播執行情報通訊任務，透過廣播實施欺敵、誘敵與擾敵等任務，戰時可透過短波對海外情報作戰人員下達指示。

國軍的情報廣播電台雖號稱訊號可覆蓋大陸華南、華中、華北與東南沿海地區，但天線設備年久失修。知情立委披露，軍情局以「達通專案」為名，將遷建現有復興電台短波發射陣地並更新所有短波廣播設施，強化對大陸廣播滲透功能。全案預算 已解凍開始執行，預計明年完成。

國防部明年預算案顯示，海軍將留用原新一代飛彈巡防艦原型艦「震海計畫」案內現有約245億台幣預算，改建造兩艘2000噸級新一代輕型巡防艦原型艦。

國軍重建短波天線陣地對大陸實施情報戰，學者專家表示，短波無線電透過大氣層的電離層反射，具越地平線的長程傳播功能，各國都作為跨國播音或軍事任務之用，戰時可作為擾敵、誘敵、對海外情戰人員下達作戰指令的工具，確實有其必要，大陸也以短波廣播作為對台灣進行灰色地帶衝突的手段之一。

國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲表示，灰色地帶作戰結合資訊流的操作，其混雜宣傳、辯論、圖像與敘事方式，得以對標的國的決策造成時間及輿論壓力。其中以準軍事行動更具脅迫性、時間壓力，且更為民眾關注。短波廣播也是陸對台進行灰帶衝突的手段之一。